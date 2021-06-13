Шотландия – Чехия. Прогноз на матч Евро-2020 (14.06.2021)

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вчера, 23:04

В матче первого тура группы D встретятся Шотландия и Чехия. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что котировки равны и фаворита в этой встрече нет. Взять победу номинальных гостей можно по коэффициенту 2.77. В случае победы номинальных хозяев зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.98.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.53. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.5. Поставить на то, что команды обменяются, голами можно по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Сборная Шотландии в очень неплохой форме подходит к своей первой игре на Евро. Команда из Великобритании довольно удачно выступила в подготовительных контрольных матчах. В выездном поединке удалось обыграть сборную Люксембурга (1:0), а матчем ранее расписали боевую ничью против сборной Нидерландов (2:2). С уверенностью в своих силах коллектив будет стараться взять в этой игре три очка.



Сборная Чехии в последнее время показывает очень интересный футбол, хоть результаты в последних матчах достаточно противоречивы. В рамках подготовки к турниру без шансов проиграли Италии (0:4), но в следующей игре обыграли Албанию (3:1), а в мартовском матче квалификации ЧМ -22 выдали ничью с Бельгией (1:1). Чехи готовы показать свою разнообразность и на столь серьезном уровне.

Информация для ставок

В трех из пяти последних матчей Шотландия забивает минимум два гола

Чехия оформила лишь одну ничью за последние четыре года

Шотландия одержала 10 побед в последних 16 матчах

Последняя личная встреча завершилась победой Шотландии (1:0)

Прогноз

Мы увидим игру абсолютно равных команд. Здесь трудно предположить, кто же окажется сильнее, возможно, победитель и не будет определен. Предлагаем взять ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.98.

Ранее букмекеры предлагали поставить на исход матча Польша — Словакия по коэффициенту 2.1.