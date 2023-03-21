Шотландия – Кипр. Прогноз на матч Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 11:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа сборной Кипра оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Шотландия не смогла пробиться на чемпионат Мира 2022 и теперь будет осуществлять новые попытки отобраться на крупный турнир. Команда имеет несколько опытных исполнителей в своем составе, которые должны стать лидерами и повести за собой остальных. В предстоящей встрече хозяева являются большими фаворитами. В прошлом товарищеском матче Шотландия проиграла Турции (0:0), а в Лиге Наций сыграла вничью с Украиной (0:0).

Кипр всегда считался посредственной сборной и ничего значимого в своей истории не достигал. Сейчас также большинство экспертов не верит в серьезные амбиции команды этой страны, которая наверняка потеряет шансы на выход из группы после середины пути. В двух последних товарищеских матчах сборная Кипра проиграла Болгарии (0:2) и одолела на выезде Израиль (3:2).

Информация для ставок

Сборная Кипра выиграла один поединок из десяти последних на выезде

Шотландия проиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Шотландия выиграла все семь матчей у Кипра за последнее время

Прогноз

Шотландия имеет подавляющее преимущество в личных встречах и на своем поле имеет огромные шансы одержать победу. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.