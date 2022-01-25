«Хартс» — «Селтик». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (26.01.2022)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры определились легко и отдали абсолютное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть вера в победу хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 4.65, в случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.9.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.96. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Хартс» находится лишь одной строчкой ниже, чем его нынешний соперник, но отставание составляет аж девять очков. Клуб отлично выступает на данном отрезке сезона, в последних турах чемпионата переиграл «Росс Каунти» и «Сент-Джонстон» (2:1) и (2:0), а также в кубке страны без проблем прошел «Очайнлек Тэлбот» (5:0).

«Селтик» продолжает гонку за «Рейнджерсом» и на данный момент отставание составляет четыре очка. Отыграть его можно, но для этого необходимо продолжать побеждать, как, например, в последних турах чемпионата, когда были уверенно обыграны «Хиберниан» и «Сент-Джонстон» со счетом (2:0) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

«Хартс» выиграл четыре встречи кряду

Беспроигрышная серия «Селтика» насчитывает 11 игр (10 побед и ничья)

Два минувших очных поединка завершились победой «Селтика»

Восемь из девяти последних матчей с участием «Хартса» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Хартс» достаточно удобный соперник для «Селтика» и не смотря на то, что команды соседи по таблице, хозяева будут иметь тотальное преимущество и без проблем оформят три очка. Рекомендуем взять ставку на победу «Селтика» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.