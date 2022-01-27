ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШотландия. Премьер-лига 2021/2022

«Селтик» — «Данди Юнайтед». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (29.01.2022)

вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Селтик». Он играет дома, и поставить на уверенную победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.5. Неожиданная победа «Данди Юнайтед» оценивается по коэффициенту 19, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.14 8.20 21.00
1XBET 1.14 8.20 21.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.67.

Форма команд

«Селтик» на ходу и имеет красивые и победные и беспроигрышные серии, которые помогают команде держаться вверху турнирной таблице с надеждами на чемпионство, а также продвигаться по сетке кубка Шотландии. В последних матчах коллектив оформил победы со счетом (2:1) сначала над «Аллоа» в кубке, а затем над «Хартсом» в чемпионате.

«Данди Юнайтед» таких успехов с результатами не имеет. Коллектив в конце минувшего года имел затяжную безвыигрышную серию, но прервал ее пройдя в кубке «Килмарнок» благодаря голу на 111 минуте. Победа вдохновила коллектив, и через несколько дней он переиграл в чемпионате «Росс Каунти» (2:1).

Информация для ставок

  • «Селтик» выиграл шесть домашних матчей кряду
  • Безвыигрышная выездная серия «Данди Юнайтед» насчитывает шесть игр (без учета дополнительного времени)
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре последние встречи с участием «Данди Юнайтед» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Селтик» будет стараться доминировать, чтобы набрать три очка и не отпускать лидирующий «Рейнджерс». Верим, что у клуба получится победить уверенно, поэтому предлагаем взять победу «Селтика» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:55
Победа команды Селтик в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100