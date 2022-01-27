«Селтик» — «Данди Юнайтед». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (29.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Селтик». Он играет дома, и поставить на уверенную победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.5. Неожиданная победа «Данди Юнайтед» оценивается по коэффициенту 19, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.
|
- : -
завтра, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.67.
Форма команд
«Селтик» на ходу и имеет красивые и победные и беспроигрышные серии, которые помогают команде держаться вверху турнирной таблице с надеждами на чемпионство, а также продвигаться по сетке кубка Шотландии. В последних матчах коллектив оформил победы со счетом (2:1) сначала над «Аллоа» в кубке, а затем над «Хартсом» в чемпионате.
«Данди Юнайтед» таких успехов с результатами не имеет. Коллектив в конце минувшего года имел затяжную безвыигрышную серию, но прервал ее пройдя в кубке «Килмарнок» благодаря голу на 111 минуте. Победа вдохновила коллектив, и через несколько дней он переиграл в чемпионате «Росс Каунти» (2:1).
Информация для ставок
- «Селтик» выиграл шесть домашних матчей кряду
- Безвыигрышная выездная серия «Данди Юнайтед» насчитывает шесть игр (без учета дополнительного времени)
- Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»
- Четыре последние встречи с участием «Данди Юнайтед» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Селтик» будет стараться доминировать, чтобы набрать три очка и не отпускать лидирующий «Рейнджерс». Верим, что у клуба получится победить уверенно, поэтому предлагаем взять победу «Селтика» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.