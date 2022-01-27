«Селтик» — «Данди Юнайтед». Прогноз на матч шотландской Премьер-лиги (29.01.2022)

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вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Селтик». Он играет дома, и поставить на уверенную победу с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.5. Неожиданная победа «Данди Юнайтед» оценивается по коэффициенту 19, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.55. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.67.

Форма команд

«Селтик» на ходу и имеет красивые и победные и беспроигрышные серии, которые помогают команде держаться вверху турнирной таблице с надеждами на чемпионство, а также продвигаться по сетке кубка Шотландии. В последних матчах коллектив оформил победы со счетом (2:1) сначала над «Аллоа» в кубке, а затем над «Хартсом» в чемпионате.

«Данди Юнайтед» таких успехов с результатами не имеет. Коллектив в конце минувшего года имел затяжную безвыигрышную серию, но прервал ее пройдя в кубке «Килмарнок» благодаря голу на 111 минуте. Победа вдохновила коллектив, и через несколько дней он переиграл в чемпионате «Росс Каунти» (2:1).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл шесть домашних матчей кряду

Безвыигрышная выездная серия «Данди Юнайтед» насчитывает шесть игр (без учета дополнительного времени)

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последние встречи с участием «Данди Юнайтед» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Селтик» будет стараться доминировать, чтобы набрать три очка и не отпускать лидирующий «Рейнджерс». Верим, что у клуба получится победить уверенно, поэтому предлагаем взять победу «Селтика» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.