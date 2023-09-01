«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2023)

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вчера, 12:21

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 3.15. Коэффициент на ничью составляет 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.2 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Штутгарт» смог набрать три очка в двух турах Бундеслиги и очень хочет развивать свой успех дальше. Команда с большим трудом осталась в элитном дивизионе в прошлом году и теперь не хочет отпускать ситуацию на самотек. В домашней встрече с «Фрайбургом» хозяева считаются фаворитами, но просто им точно не будет. В прошлом туре «Штутгарт» разгромно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:5), а ранее и сам крупно обыграл «Бохум» (5:0).

«Фрайбург» хорошо стартовал в новом сезона, а совсем скоро команду ожидает второй подряд групповой этап Лиги Европы. Коллектив давно сформирован и готов для выполнения различных задач в разных турнирах, но недооценивать «Штутгарт» не стоит. Вполне возможно, что гостей устроит в этой встрече и ничейный результат. Два последних матча «Фрайбурга» завершились минимальной победой над «Фрайбургом» (1:0) и успехом с «Хоффенхаймом» (2:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Штутгарт» проиграл пять последних матчей «Фрайбургу»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.