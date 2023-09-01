«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 3.15. Коэффициент на ничью составляет 3.7.
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сегодня, 16:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.2 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Штутгарт» смог набрать три очка в двух турах Бундеслиги и очень хочет развивать свой успех дальше. Команда с большим трудом осталась в элитном дивизионе в прошлом году и теперь не хочет отпускать ситуацию на самотек. В домашней встрече с «Фрайбургом» хозяева считаются фаворитами, но просто им точно не будет. В прошлом туре «Штутгарт» разгромно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:5), а ранее и сам крупно обыграл «Бохум» (5:0).
«Фрайбург» хорошо стартовал в новом сезона, а совсем скоро команду ожидает второй подряд групповой этап Лиги Европы. Коллектив давно сформирован и готов для выполнения различных задач в разных турнирах, но недооценивать «Штутгарт» не стоит. Вполне возможно, что гостей устроит в этой встрече и ничейный результат. Два последних матча «Фрайбурга» завершились минимальной победой над «Фрайбургом» (1:0) и успехом с «Хоффенхаймом» (2:1).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Фрайбург» проиграл три из десяти последних матчей на выезде
- «Штутгарт» проиграл пять последних матчей «Фрайбургу»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.