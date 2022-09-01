«Штутгарт» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Шальке-04», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Штутгарт» не выиграл еще не одного матча в новом сезоне Бундеслиги, но и проиграл всего один. Команда набрала три очка, что является не очень хорошим показателям и требует улучшения ситуации. Матч с нестабильным «Шальке-04» станет хорошей возможностью на своем стадионе одержать первую победу. Последние две игры «Штутгарта» закончились ничьей с «Кельном» (0:0) и поражением от «Фрайбурга» (0:1).

«Шальке-04» возвращался как клуб, который обязан сразу же закрепиться в середине турнирной таблицы Бундеслиги и забыть прошлый сезон как страшный сон. Тем не менее, у коллектива далеко не все получается, и он смог набрать лишь два очка. В прошлом туре довольно неожиданно «Шальке-04» получил крупное поражение от «Униона» (1:6), а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Штутгарт» забивал в восьми из десяти домашних матчах во всех турнирах

«Шальке-04» проиграл «Штутгарту» только один матч из последних десяти

Прогноз

Обе команды еще не побеждали в нынешнем сезоне, поэтому данный поединок рассматривают как возможность набрать первые полноценные три очка. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется несколько удачливее и рекомендуем сделать на него ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.