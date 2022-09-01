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«Штутгарт» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

вчера, 13:12
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Шальке-04», могут поставить по коэффициенту 4.2. Коэффициент на ничью составляет 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.794.214.41
Лига Ставок 1.80 3.95 4.30
Мелбет 1.83 4.12 4.42

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Штутгарт» не выиграл еще не одного матча в новом сезоне Бундеслиги, но и проиграл всего один. Команда набрала три очка, что является не очень хорошим показателям и требует улучшения ситуации. Матч с нестабильным «Шальке-04» станет хорошей возможностью на своем стадионе одержать первую победу. Последние две игры «Штутгарта» закончились ничьей с «Кельном» (0:0) и поражением от «Фрайбурга» (0:1).

«Шальке-04» возвращался как клуб, который обязан сразу же закрепиться в середине турнирной таблицы Бундеслиги и забыть прошлый сезон как страшный сон. Тем не менее, у коллектива далеко не все получается, и он смог набрать лишь два очка. В прошлом туре довольно неожиданно «Шальке-04» получил крупное поражение от «Униона» (1:6), а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Штутгарт» забивал в восьми из десяти домашних матчах во всех турнирах
  • «Шальке-04» проиграл «Штутгарту» только один матч из последних десяти

Прогноз

Обе команды еще не побеждали в нынешнем сезоне, поэтому данный поединок рассматривают как возможность набрать первые полноценные три очка. Предполагаем, что «Штутгарт» окажется несколько удачливее и рекомендуем сделать на него ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.33 2.25 1.71 1.76 2.17
Лига Ставок 2.13 1.69 1.69 2.14
Мелбет 2.26 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:38
Шальке пора выигрывать
Гость
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