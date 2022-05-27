«Дагерфорс» — «Мальме». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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вчера, 17:12

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.55, ничья в игре предлагается за 4.60, а победа «Дагерфорс» за 5.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.37.

Форма команд

«Дагефорс» к 10 туру подходит занимая 15 строчку в таблице и с шестью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб две игры выиграл и в семи уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а в двух добыта победа. В крайнем противостоянии очки были отданы «Варберг» (2:1).

«Мальме» по состоянию на сегодня располагается на шестой позиции, имея в активе 15 очков. По ходу турнира команда в четырех матчах одержала победы, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах одна встреча выиграна, в одной расписана «мировая», а в трех допущено поражение, в том числе в и крайнем туре от «Хэкен» (1:2).

Информация для ставок

«Мальме» не проиграл в 12 из 15 последних матчей в чемпионате

«Дагефорс» проиграл в шести из 10 последних домашних матчах в чемпионате

«Мальме» выиграл все четыре очные встречи

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.87 в БК Фонбет.