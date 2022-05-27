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«Дагерфорс» — «Мальме». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

вчера, 17:12
Дагерфорс - Мальме

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.994.661.54
Фонбет 5.80 4.40 1.53
Мелбет 5.70 4.38 1.55
1XBET 5.70 4.38 1.55
BetBoom 5.90 4.40 1.54

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.55, ничья в игре предлагается за 4.60, а победа «Дагерфорс» за 5.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.37.

Форма команд

«Дагефорс» к 10 туру подходит занимая 15 строчку в таблице и с шестью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб две игры выиграл и в семи уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а в двух добыта победа. В крайнем противостоянии очки были отданы «Варберг» (2:1).

«Мальме» по состоянию на сегодня располагается на шестой позиции, имея в активе 15 очков. По ходу турнира команда в четырех матчах одержала победы, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах одна встреча выиграна, в одной расписана «мировая», а в трех допущено поражение, в том числе в и крайнем туре от «Хэкен» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мальме» не проиграл в 12 из 15 последних матчей в чемпионате
  • «Дагефорс» проиграл в шести из 10 последних домашних матчах в чемпионате
  • «Мальме» выиграл все четыре очные встречи

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.87 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.90 1.99
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.32 1.58
1XBET 2.32 1.58
BetBoom 4.00 1.24 2.38 1.58 1.80 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:56
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 17:19
Гости не проиграют
Гость
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