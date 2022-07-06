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«Дагерфорс» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч Аллсвенскан (09.07.2022)

06 июля 2022, 16:53
Дагерфорс - Норрчепинг

Ставки букмекеров

«Норрчепинг» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95, ничья в игре продается за 3.95, а победа «Дагерфорс» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.38 3.76 2.04
1XBET 3.30 3.78 2.06
BetBoom 3.50 3.60 2.03

Эксперты ожидают, что в матче будет забито много голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.28.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 15 месте, имея в активе семь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, один раз сыграла вничью и в девяти случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, один выигран и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Гетеборг» очков не добыто (2:0).

«Норрчепинг» после 12 туров занимает 11 строчку, с набранными 15 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, пять проиграл, а три сыграл вничью. Последние пять туров увенчались одной победой и двумя «мировыми», а также огорчили двумя поражением. В крайнем туре очки отданы «Сириус» (0:1).

Информация для ставок

  • «Дагерфорс» проиграл в 11 из 15 последних матчей
  • 10 из 15 последних матчей «Норрчепинг» завершились с менее 2.5 голами
  • В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Норрчепинг» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 16:05
Победа гостей !
Гость
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