«Дагерфорс» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч Аллсвенскан (09.07.2022)

Ставки букмекеров
«Норрчепинг» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95, ничья в игре продается за 3.95, а победа «Дагерфорс» за 3.45 в БК Лига Ставок.
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1 : 1
завершен
09 июля 2022, 18:30
суббота
Эксперты ожидают, что в матче будет забито много голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.28.
Форма команд
«Дагерфорс» к матчу подходит на 15 месте, имея в активе семь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, один раз сыграла вничью и в девяти случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, один выигран и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Гетеборг» очков не добыто (2:0).
«Норрчепинг» после 12 туров занимает 11 строчку, с набранными 15 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, пять проиграл, а три сыграл вничью. Последние пять туров увенчались одной победой и двумя «мировыми», а также огорчили двумя поражением. В крайнем туре очки отданы «Сириус» (0:1).
Информация для ставок
- «Дагерфорс» проиграл в 11 из 15 последних матчей
- 10 из 15 последних матчей «Норрчепинг» завершились с менее 2.5 голами
- В пяти последних очных встречах забили обе команды
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Норрчепинг» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.