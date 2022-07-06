«Дагерфорс» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч Аллсвенскан (09.07.2022)

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06 июля 2022, 16:53

Ставки букмекеров

«Норрчепинг» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95, ничья в игре продается за 3.95, а победа «Дагерфорс» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что в матче будет забито много голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.28.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 15 месте, имея в активе семь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, один раз сыграла вничью и в девяти случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, один выигран и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Гетеборг» очков не добыто (2:0).

«Норрчепинг» после 12 туров занимает 11 строчку, с набранными 15 очками. В текущем розыгрыше клуб четыре матча выиграл, пять проиграл, а три сыграл вничью. Последние пять туров увенчались одной победой и двумя «мировыми», а также огорчили двумя поражением. В крайнем туре очки отданы «Сириус» (0:1).

Информация для ставок

«Дагерфорс» проиграл в 11 из 15 последних матчей

10 из 15 последних матчей «Норрчепинг» завершились с менее 2.5 голами

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Норрчепинг» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.