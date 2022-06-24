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«Эльфсборг» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

24 июня 2022, 18:29
Эльфсборг - Варберг

Ставки букмекеров

«Эльфсборг» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.35, ничейный исход котируется по 4.90, а победа «Варберг» по 9.40 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Эльфсборг
Варберг
ПроигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
4 : 1
завершен
27 июня 2022, 20:00
понедельник
Трансляция
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.34 5.15 8.10
1XBET 1.36 5.00 7.60
BetBoom 1.37 4.90 7.70

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.72, а ТМ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Эльфсборг» на данный момент располагается на седьмом месте, имея 15 очков в активе. По ходу турнира команда четыре раза обыгрывала соперников, расписала три «мировые» и трижды уступила. В прошедших пяти турах добыто по две победы и ничьи, а одна встреча проиграна. В крайнем поединке очки поделены с «Норрчепинг» (2:2).

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 13 строчке, с набранными 11 очками. В текущей кампании клуб добился трех побед, расписал две «мировые» и пять раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, а по матчу сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Юргорден» (4:0).

Информация для ставок

  • «Варберг» не выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • «Эльфсборг» в девяти из 15 последних матчах забил менее 3.5 голов
  • Три из пяти последних очных встреч закончились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Эльфсборг» с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
25 июня в 01:27
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июня в 20:21
Победа гостей !
Гость
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