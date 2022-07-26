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«Хаммарбю» — «Варнамо». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

вчера, 21:35
Хаммарбю - Варнамо

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» является очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.33, ничья в игре котируется по 5.20, а победа «Варнамо» по 8.70 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Хаммарбю
Варнамо
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
- : -
31 июля 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.439.04
Мелбет 1.35 5.25 8.60
1XBET 1.35 5.25 8.60

Эксперты ожидают много голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТМ (2.5) за 2.28.

Форма команд

«Хаммарбю» на сегодня занимает четвертое место чемпионата, имея в активе 30 очков. В текущем сезоне клуб девять матчей выиграл, в трех расписал «мировую» и в трех уступил. В последних пяти турах одержано три победы и ничья, а также одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии обыгран «Варберг» (0:3).

«Варнамо» к 16 туру подходит на 13 месте, набрав 13 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, четырежды завершила матч с равным счетом и в восьми случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с «АИК» очков не добыто (2:3).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Хаммарбю» завершились с более 1.5 голами
  • «Варнамо» не выиграл в 13 из 15 последних матчах
  • «Хаммарбю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Хаммарбю» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.84 2.04
Мелбет 2.33 1.67
1XBET 2.33 1.67
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Победа хозяев поля!
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