«Хаммарбю» — «Варнамо». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

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вчера, 21:35

Ставки букмекеров

«Хаммарбю» является очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.33, ничья в игре котируется по 5.20, а победа «Варнамо» по 8.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают много голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТМ (2.5) за 2.28.

Форма команд

«Хаммарбю» на сегодня занимает четвертое место чемпионата, имея в активе 30 очков. В текущем сезоне клуб девять матчей выиграл, в трех расписал «мировую» и в трех уступил. В последних пяти турах одержано три победы и ничья, а также одна встреча проиграна. В крайнем противостоянии обыгран «Варберг» (0:3).

«Варнамо» к 16 туру подходит на 13 месте, набрав 13 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, четырежды завершила матч с равным счетом и в восьми случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с « АИК » очков не добыто (2:3).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Хаммарбю» завершились с более 1.5 голами

«Варнамо» не выиграл в 13 из 15 последних матчах

«Хаммарбю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Хаммарбю» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.