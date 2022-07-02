«Хэкен» — «Эльфсборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (03.07.2022)

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02 июля 2022, 19:30

Ставки букмекеров

«Хэкен», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаються с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Эльфсборг» по 2.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.50.

Форма команд

«Хэкен» идет лидером турнира, имея в активе 24 очка. В текущей кампании команда семь раз обыгрывала соперников, расписала три «мировые» и однажды уступила. В последних пяти турах добыто четыре максимальных результата, а в крайней встрече очки поделены с «Хаммарбю» (2:2).

«Эльфсборг» на данный момент располагается на восьмом месте, набрав 18 очков. По ходу турнира команда пять раз обыгрывала соперников, расписала три «мировые» и трижды уступила. В прошедших пяти турах добыто по две победы и ничьи, а одна встреча проиграна. В крайнем поединке взят верх над «Варберг» (4:1).

Информация для ставок

«Хэкен» выиграл в девяти из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Эльфсборг» забил менее 2.5 голов

«Эльфсборг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирный статус команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Хэкен» с коэффициентом 1.80 в БК Лига Ставок.