«Хельсингборг» — «Кальмар». Прогноз на матч Аллсвенскан (02.07.2022)

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01 июля 2022, 21:07

Ставки букмекеров

«Кальмар» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.05, ничейный исход поединка котируется по 3.30, а победа «Хельсинборг» по 3.85 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15.

Форма команд

«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего пять очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, дважды расписал «мировую» и в девяти поединках уступил. В последних пяти турах допущено пять проигрышей. В крайнем поединке очки были отданы «Мальме» (2:1).

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 19 очков. По ходу турнира команда шесть раз одержала победы, расписала одну «мировую» и четыре раза уступила. В прошедших пяти турах три встречи выиграно, а по одной проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Вернамо» (1:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Хельсинборг» забили обе команды

«Кальмар» не проиграл в девяти из 15 последних матчей

«Кальмар» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хельсинборг» забьет гол с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.