«Сивасспор» — «Славия» Прага. Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

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сегодня, 03:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Сивасспора» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Сивасспор» в прошлом сезоне Суперлиги Турции не занял высокого места, но попал в еврокубки за счет победы в кубке страны. Команда не смогла выйти в группу Лиги Европы, но зато примет участие в Лиге Конференций. Коллектив давно не побеждает и находится не в лучшем настроении из-за результатов. Два последних матча «Сиваспора» закончились ничьей с «Карамгюрюк» (0:0) и поражением от «Бешикташа» (1:3).

Коллектив из Чехии также вынужден довольствоваться лишь Лигой Конференций, хотя он неплохо показывал себя и в турнирах рангом повыше. «Славия» Прага рассчитывает выйти из группы с первого места, поэтому со стартового тура будет играть исключительно на победу. В прошлой игре «Славия» Прага разошлась миром со «Словацко» (1:1), а ранее разгромила на своем поле «Теплице» (6:0).

Информация для ставок

Турецкий клуб не может выиграть уже семь матчей подряд

«Славия» Прага выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

Три из четырех последних выездных матчей «Сивасспора» завершились вничью

Прогноз

«Славия» Прага имеет добротный состав и постарается в этом матче взять максимум очков. Предполагаем, что в этом матче успех будет за гостями поединка. Сделать ставку на победу «Славии» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.