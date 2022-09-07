«Сивасспор» — «Славия» Прага. Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Сивасспора» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 22:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.
Форма команд
«Сивасспор» в прошлом сезоне Суперлиги Турции не занял высокого места, но попал в еврокубки за счет победы в кубке страны. Команда не смогла выйти в группу Лиги Европы, но зато примет участие в Лиге Конференций. Коллектив давно не побеждает и находится не в лучшем настроении из-за результатов. Два последних матча «Сиваспора» закончились ничьей с «Карамгюрюк» (0:0) и поражением от «Бешикташа» (1:3).
Коллектив из Чехии также вынужден довольствоваться лишь Лигой Конференций, хотя он неплохо показывал себя и в турнирах рангом повыше. «Славия» Прага рассчитывает выйти из группы с первого места, поэтому со стартового тура будет играть исключительно на победу. В прошлой игре «Славия» Прага разошлась миром со «Словацко» (1:1), а ранее разгромила на своем поле «Теплице» (6:0).
Информация для ставок
- Турецкий клуб не может выиграть уже семь матчей подряд
- «Славия» Прага выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах
- Три из четырех последних выездных матчей «Сивасспора» завершились вничью
Прогноз
«Славия» Прага имеет добротный состав и постарается в этом матче взять максимум очков. Предполагаем, что в этом матче успех будет за гостями поединка. Сделать ставку на победу «Славии» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.