«Славия Мозырь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (07.07.2023)

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вчера, 10:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия Мозырь». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Энергетика-БГУ» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.77. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.

Форма команд

«Славия Мозырь» идет сразу за группой лидеров в чемпионате Беларуси и имеет в своем активе 20 баллов, что на шесть пунктов меньше, чем у «Торпедо-БелАЗ». Коллективу необходимо стабильнее побеждать, чтобы догнать первую тройку, а в предстоящей встрече с аутсайдером на своем стадионе, получает для этого отличную возможность. Два последних матча «Славии Мозырь» завершились поражением от «Гомеля» (2:3) и домашней победой над солигорским «Шахтером» (3:1).

«Энергетик-БГУ» отыграл 12 баллов штрафа и на данный момент имеет -11 пунктов, занимая последнее место в турнирной таблице. Команде очень важно покинуть зону вылета, однако для этого необходимо показывать более высокие результаты. В предстоящей встрече со «Славией Мозырь» гостям важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре «Энергетик-БГУ» проиграл на своем поле «Ислочи» (0:1), а ранее поделил очки с «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Энергетика-БГУ» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Славия Мозырь» проиграла только три матча из десяти последних

«Энергетик-БГУ» выиграл три из пяти последних встреч со «Славией Мозырь» при двух поражениях

Прогноз

Хозяева находится в хорошей форме и не так часто проигрывают в чемпионате Беларуси. Предлагаем сделать ставку на победу «Славии Мозырь» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.