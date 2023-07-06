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«Славия Мозырь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (07.07.2023)

вчера, 10:43
Энергетик-БГУ

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия Мозырь». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Энергетика-БГУ» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.743.544.90

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.77. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.

Форма команд

«Славия Мозырь» идет сразу за группой лидеров в чемпионате Беларуси и имеет в своем активе 20 баллов, что на шесть пунктов меньше, чем у «Торпедо-БелАЗ». Коллективу необходимо стабильнее побеждать, чтобы догнать первую тройку, а в предстоящей встрече с аутсайдером на своем стадионе, получает для этого отличную возможность. Два последних матча «Славии Мозырь» завершились поражением от «Гомеля» (2:3) и домашней победой над солигорским «Шахтером» (3:1).

«Энергетик-БГУ» отыграл 12 баллов штрафа и на данный момент имеет -11 пунктов, занимая последнее место в турнирной таблице. Команде очень важно покинуть зону вылета, однако для этого необходимо показывать более высокие результаты. В предстоящей встрече со «Славией Мозырь» гостям важно, как минимум не проиграть. В прошлом туре «Энергетик-БГУ» проиграл на своем поле «Ислочи» (0:1), а ранее поделил очки с «Торпедо-БелАЗ» (1:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Энергетика-БГУ» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Славия Мозырь» проиграла только три матча из десяти последних
  • «Энергетик-БГУ» выиграл три из пяти последних встреч со «Славией Мозырь» при двух поражениях

Прогноз

Хозяева находится в хорошей форме и не так часто проигрывают в чемпионате Беларуси. Предлагаем сделать ставку на победу «Славии Мозырь» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.55 1.75 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:49
Слишком сильно ударило решение Федерации футбола Беларуси и последствия вокруг и после неё на Энергетик-БГУ, но команду сейчас просто не узнать. Веду к тому, что раньше в основном матчи между данным коллективом и Славией получались результативными. Сейчас же "студенты" забили всего два гола в четырёх крайних турах чемпионата. Практически перестали побеждать в текущем сезоне. Славия-Мозырь на фоне такого оппонента сейчас выглядит гораздо более сплочённым и интересным коллективом. Редко проигрывает дома. Думаю, и в этот раз "славяне" минимум одним очком свою копилочку пополнят. Ну а голевой феерии в матче точно не жду. В текущем сезоне за 13 туров хозяева напару с соперниками лишь дважды пробивали ТБ 4,5, а Энергетик-БГУ и вовсе только раз. Ставка - 1Х+ТМ 4,5. Если коэффициент кажется вам слишком малым, то можете взять 1Х+ТМ 3,5, тоже скорее всего зайдёт.
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