Словакия – Люксембург. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

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сегодня, 10:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Словакия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа сборной Люксембурга оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Словакии очень хочет попасть на Евро 2024 и уже в первом туре имеет хорошие шансы набрать первые баллы. В группе основным фаворитом является Португалия, но за второе место коллективу по силам побороться, а возможно и бросить вызов Бернарду Силве и компании. Два последних товарищеских матча сборной Словакии завершились ничьими с «Чили» (0:0) и Черногорией (2:2).

Сборная Люксембурга сделала небольшой шаг в прогрессе своей игры, однако ей все еще тяжело бороться за выходы на большие турниры. Тем не менее, в отдельном матче коллектив вполне способен создать проблемы большинству соперников и заставить с собой считаться. В прошлой товарищеской встрече сборная Люксембурга сыграла вничью с командой Болгарии (0:0), а ранее разошлась миром с Венгрией (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Люксембурга завершились ничейным результатом

Сборная Словакии выиграла лишь две встречи из десяти последних матчей на своем поле

Словакия выиграл четыре из пяти последних матчей с Люксембургом

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Словакии умеет хорошо стартовать в квалификациях, и мы предполагаем, что в этот раз она также достигнет успеха. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.