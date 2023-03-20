Словакия – Люксембург. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Словакия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.52. Победа сборной Люксембурга оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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23 марта 2023, 22:45
четверг
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.
Форма команд
Сборная Словакии очень хочет попасть на Евро 2024 и уже в первом туре имеет хорошие шансы набрать первые баллы. В группе основным фаворитом является Португалия, но за второе место коллективу по силам побороться, а возможно и бросить вызов Бернарду Силве и компании. Два последних товарищеских матча сборной Словакии завершились ничьими с «Чили» (0:0) и Черногорией (2:2).
Сборная Люксембурга сделала небольшой шаг в прогрессе своей игры, однако ей все еще тяжело бороться за выходы на большие турниры. Тем не менее, в отдельном матче коллектив вполне способен создать проблемы большинству соперников и заставить с собой считаться. В прошлой товарищеской встрече сборная Люксембурга сыграла вничью с командой Болгарии (0:0), а ранее разошлась миром с Венгрией (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей Люксембурга завершились ничейным результатом
- Сборная Словакии выиграла лишь две встречи из десяти последних матчей на своем поле
- Словакия выиграл четыре из пяти последних матчей с Люксембургом
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сборная Словакии умеет хорошо стартовать в квалификациях, и мы предполагаем, что в этот раз она также достигнет успеха. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.