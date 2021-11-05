«Сочи» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (06.11.2021)

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05 ноября 2021, 18:38

Увлекательный поединок двух крепких команд можно увидеть в 14-м туре РПЛ . «Сочи» сыграет на своем поле с ЦСКА . Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.37. Сделать выбор в пользу «армейцев» предлагается за 3.1, ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Сочи» благодаря хорошим результатам на старте РПЛ находится в зоне лидеров и идет на третьем месте, набрав 23 очка. Отставание от лидера РПЛ составляет пять пунктов, а сам клуб набрал девять очков в последних пяти поединках. Команда стабильно выступает уже на протяжении двух сезонов и может создать проблемы любому сопернику. В прошлом туре «Сочи» обыграл на выезде «Арсенал» из Тулы (2:1), а ранее уступил на выезде «Локомотиву» (1:2).

ЦСКА только в прошлом туре прервал серию без поражений и опустился на пятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 23 очка, в случае победы в предстоящем матче теоретически сможет подняться на несколько позиций вверх. В матче с «Сочи» команде не сможет помочь только один травмированный игрок. В последних двух матчах РПЛ ЦСКА уступил «Рубину» в Казани (0:1) и уверенно победил «Крылья Советов» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл пять из семи поединков на своем поле за последнее время

ЦСКА пропустил только один мяч в пяти последних матчах на выезде

пропустил только один мяч в пяти последних матчах на выезде Три из четырех матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз