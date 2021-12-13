«Сочи» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (13.12.2021)

Увлекательный поединок двух крепких команд можно увидеть в 18-м туре РПЛ. «Сочи» сыграет на своем поле со «Спартаком». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.07. Сделать выбор в пользу «народной» команды предлагается по 3.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.
Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Сочи» в последних играх заметно сдал в результатах и набрал один балл за три поединка. Команда опустилась на четвертое место с 28 очками в активе, но остается грозной силой и неудобным соперником для любого клуба. В поединке, который пройдет в понедельник, всех болельщиков ждет интересное противостояние, ведь «Сочи» играет достаточно результативно (27 голов). В прошлом матче РПЛ коллектив проиграл принципиальный матч «Краснодару» (1:2), а туром ранее разошелся миром с «Уралом» (1:1).
«Спартак» отдал много сил и эмоций в заключительном туре Лиги Европы в выигранном поединке с «Легией» (1:0). Команда вышла в 1/8 финала и теперь постарается победой закончить календарный год в РПЛ, где дела у нее обстоят не так радужно. «Народная команда» только девятая в турнирной таблице с 23 очками. Последние две встречи в чемпионате «Спартак» выиграл у «Ахмата» (2:1) и сыграл вничью с «Уфой» (1:1).
Информация для ставок
- Восемь последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
- «Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Сочи» выиграл оба матча против «Спартака» за последнее время
- В восьми последних матчах московской команды не было забито больше трех мячей за игру
Прогноз
«Сочи» успешно играет на своем поле со «Спартаком» и к предстоящему матчу подойдет более свежим, так как не участвует в еврокубках. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07.