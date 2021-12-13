«Сочи» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (13.12.2021)

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сегодня, 11:53

Увлекательный поединок двух крепких команд можно увидеть в 18-м туре РПЛ . «Сочи» сыграет на своем поле со «Спартаком». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.07. Сделать выбор в пользу «народной» команды предлагается по 3.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Сочи» в последних играх заметно сдал в результатах и набрал один балл за три поединка. Команда опустилась на четвертое место с 28 очками в активе, но остается грозной силой и неудобным соперником для любого клуба. В поединке, который пройдет в понедельник, всех болельщиков ждет интересное противостояние, ведь «Сочи» играет достаточно результативно (27 голов). В прошлом матче РПЛ коллектив проиграл принципиальный матч «Краснодару» (1:2), а туром ранее разошелся миром с «Уралом» (1:1).

«Спартак» отдал много сил и эмоций в заключительном туре Лиги Европы в выигранном поединке с «Легией» (1:0). Команда вышла в 1/8 финала и теперь постарается победой закончить календарный год в РПЛ , где дела у нее обстоят не так радужно. «Народная команда» только девятая в турнирной таблице с 23 очками. Последние две встречи в чемпионате «Спартак» выиграл у «Ахмата» (2:1) и сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Сочи» выиграл оба матча против «Спартака» за последнее время

В восьми последних матчах московской команды не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

«Сочи» успешно играет на своем поле со «Спартаком» и к предстоящему матчу подойдет более свежим, так как не участвует в еврокубках. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07.