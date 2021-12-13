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«Сочи» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (13.12.2021)

сегодня, 11:53

Увлекательный поединок двух крепких команд можно увидеть в 18-м туре РПЛ. «Сочи» сыграет на своем поле со «Спартаком». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.643.75
Фонбет 2.05 3.80 3.65
Мелбет 2.00 3.82 3.92
BetBoom 1.95 3.75 3.95

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.07. Сделать выбор в пользу «народной» команды предлагается по 3.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Сочи» в последних играх заметно сдал в результатах и набрал один балл за три поединка. Команда опустилась на четвертое место с 28 очками в активе, но остается грозной силой и неудобным соперником для любого клуба. В поединке, который пройдет в понедельник, всех болельщиков ждет интересное противостояние, ведь «Сочи» играет достаточно результативно (27 голов). В прошлом матче РПЛ коллектив проиграл принципиальный матч «Краснодару» (1:2), а туром ранее разошелся миром с «Уралом» (1:1).

«Спартак» отдал много сил и эмоций в заключительном туре Лиги Европы в выигранном поединке с «Легией» (1:0). Команда вышла в 1/8 финала и теперь постарается победой закончить календарный год в РПЛ, где дела у нее обстоят не так радужно. «Народная команда» только девятая в турнирной таблице с 23 очками. Последние две встречи в чемпионате «Спартак» выиграл у «Ахмата» (2:1) и сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Информация для ставок

  • Восемь последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Сочи» выиграл оба матча против «Спартака» за последнее время
  • В восьми последних матчах московской команды не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

«Сочи» успешно играет на своем поле со «Спартаком» и к предстоящему матчу подойдет более свежим, так как не участвует в еврокубках. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.93 1.95 1.52 2.67
Мелбет 2.05 1.90
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:08
Обе команды забьют в этом матче
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