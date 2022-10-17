«Сочи» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (20.10.2022)

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вчера, 21:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Урал» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Сочи» провалил групповой этап кубка России не смог набрать ни единого балла в трех турах. Выйти из группы теперь будет необычайно сложно, ведь теперь нужно только побеждать в оставшихся поединках и начинать с «Урала», от которого команда отстает на шесть баллов. В двух последних матчах чемпионата «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и разгромил «Локомотив» (4:0).

«Урал» преобразился и выиграл несколько последних матчей во всех турнирах. Благодаря таким результатам, команда из Екатеринбурга смогла покинуть зону вылета, а в кубке России идет на втором месте и имеет хорошие шансы пройти дальше. В прошлом туре «Урал» обыграл на выезде «Ростов» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел «Химки» (2:1).

Информация для ставок

«Урал» выиграл четыре последних поединка во всех турнирах

«Сочи» проиграл только два домашних матча из десяти последних в основное время

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сочи» выиграл два из трех домашних матчей с «Уралом»

Прогноз

«Сочи» должен только побеждать, чтобы оставить за собой хоть какие-то шансы выйти из группы. Тем не менее, предполагаем, что команда не делает упор на кубок России и потерпит поражение в очередной раз. Сделать свой выбор в пользу «Урала» можно по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.