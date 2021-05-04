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вчера, 09:42

В 36-м туре Cерии В «Фрозиноне» поедет в гости к СПАЛу. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки примерно равны. Взять победу СПАЛа можно по коэффициенту 2.25, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.24.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.3. Тотал меньше букмекеры предлагают по 1.6.

Форма команд

СПАЛ неуверенно провел свои последние матчи, проиграв на выезде «Брешии» (1:3) и дома скромному «Асколи» (1:2). Команда продолжает бороться за попадание в плей-офф.

«Фрозиноне» находится очень близко к зоне вылета. Разнообразие результатов в последних турах, где была ничья с «Читтаделой» (1:1), поражение от «Порденоне» (0:2) и победа над «Пизой» (3:1), свидетельствуют о нестабильности команды.

Информация для ставок

В пяти последних играх СПАЛа забивали обе команды

Игра первого круга завершилась победой СПАЛа (2:1)

«Фрозиноне» выиграл всего две игры в последних 10 матчах

«Фрозиноне» не забивает в четырех из пяти последних выездных поединках

Прогноз

Обе команды боевые и неуступчивые, ждать здесь открытый футбол и много голов точно не стоит, но все же СПАЛ немного сильнее, поэтому рекомендуем сделать на 1Х + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.71.

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