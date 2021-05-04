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СПАЛ - «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

вчера, 09:42

В 36-м туре Cерии В «Фрозиноне» поедет в гости к СПАЛу. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.083.41
Мелбет 2.55 2.99 3.08
BetBoom 2.64 2.95 3.00

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки примерно равны. Взять победу СПАЛа можно по коэффициенту 2.25, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.24.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.3. Тотал меньше букмекеры предлагают по 1.6.

Форма команд

СПАЛ неуверенно провел свои последние матчи, проиграв на выезде «Брешии» (1:3) и дома скромному «Асколи» (1:2). Команда продолжает бороться за попадание в плей-офф.

«Фрозиноне» находится очень близко к зоне вылета. Разнообразие результатов в последних турах, где была ничья с «Читтаделой» (1:1), поражение от «Порденоне» (0:2) и победа над «Пизой» (3:1), свидетельствуют о нестабильности команды.

Информация для ставок

  • В пяти последних играх СПАЛа забивали обе команды
  • Игра первого круга завершилась победой СПАЛа (2:1)
  • «Фрозиноне» выиграл всего две игры в последних 10 матчах
  • «Фрозиноне» не забивает в четырех из пяти последних выездных поединках

Прогноз

Обе команды боевые и неуступчивые, ждать здесь открытый футбол и много голов точно не стоит, но все же СПАЛ немного сильнее, поэтому рекомендуем сделать на 1Х + ТМ 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.71.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лутон Таун» — «Ротерхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.62 2.40
Мелбет 1.64 2.38
1XBET 2.09 1.74 1.63 2.39 1.30 3.60
BetBoom 2.03 1.73 1.57 2.32 1.28 3.50
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shlomo
shlomo
вчера в 10:59
Хозяева не проиграют
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