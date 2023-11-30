«Спарта» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.55.
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сегодня, 20:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.12. На вариант «обе забьют» можно сделать ставку за 1.62.
Форма команд
«Спарта» Прага не очень уверенно выступала в прошлых турах и смогла набрать всего четыре очка, что на три пункта меньше, чем у ближайшего соперника. Коллектив идет на третьем месте и очень нуждается в победе, которая помогла бы сократить расстояние от прямых конкурентов и дала бы шансы в шестом туре. Два последних матча чешского клуба завершились победами в чемпионате над «Злин» (1:0) и «Банником» (2:0).
«Бетис» лидирует в группе с девятью набранными баллами за четыре тура и может оформить выход в плей-офф, если хотя бы не проиграет предстоящий поединок. У команды много проблем в Ла Лиге, поэтому возможно тренерский штаб даже даст нескольким ключевым игрокам отдохнуть, несмотря на важность поединка. В прошлом матче чемпионата «бело-зеленые» обыграли «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее поделили очки с «Севильей» (1:1).
Информация для ставок
- «Спарта» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бетис» не проигрывает уже 13 поединков подряд во всех турнирах
- Клуб из Чехии не пропускает на своем стадионе уже четыре встречи подряд
Прогноз
«Спарта» мощно выглядит на своем стадионе и мы предполагаем, что коллективу по силам забить минимум 2 мяча. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.