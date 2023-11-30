«Спарта» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 12:02

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.12. На вариант «обе забьют» можно сделать ставку за 1.62.

Форма команд

«Спарта» Прага не очень уверенно выступала в прошлых турах и смогла набрать всего четыре очка, что на три пункта меньше, чем у ближайшего соперника. Коллектив идет на третьем месте и очень нуждается в победе, которая помогла бы сократить расстояние от прямых конкурентов и дала бы шансы в шестом туре. Два последних матча чешского клуба завершились победами в чемпионате над «Злин» (1:0) и «Банником» (2:0).

«Бетис» лидирует в группе с девятью набранными баллами за четыре тура и может оформить выход в плей-офф, если хотя бы не проиграет предстоящий поединок. У команды много проблем в Ла Лиге, поэтому возможно тренерский штаб даже даст нескольким ключевым игрокам отдохнуть, несмотря на важность поединка. В прошлом матче чемпионата «бело-зеленые» обыграли «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее поделили очки с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

«Спарта» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бетис» не проигрывает уже 13 поединков подряд во всех турнирах

Клуб из Чехии не пропускает на своем стадионе уже четыре встречи подряд

Прогноз

«Спарта» мощно выглядит на своем стадионе и мы предполагаем, что коллективу по силам забить минимум 2 мяча. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.