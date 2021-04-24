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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (25.04.2021)

вчера, 11:15

«Спартак» примет ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.423.15
Фонбет 2.55 3.55 2.85
Мелбет 2.64 3.62 2.77

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Спартак». Поставить на победу «красно-белых» можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу ЦСКА по 3.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 47 баллов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб имеет в активе 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Также команда забила 49 голов и пропустила 33 мяча. Несмотря на потерю очков в последних играх, матчи с участием «Спартака» нельзя назвать провалом, команда старается и пытается выкладываться на все сто процентов. Матч с ЦСКА очень важен для «Спартака», ведь клубу нужно бороться за второе место в РПЛ.

ЦСКА набрал 46 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе московского клуба 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. ЦСКА ниже «Спартака» только за счет дополнительных показателей. В нынешнем сезоне «армейцы» забили 45 голов и пропустили 27 мячей. В последних играх ЦСКА играет не лучшим образом, новый тренер Ивица Олич пока не нашел нужную комбинацию, поэтому выдает средние поединки.

Информация для ставок

● «Спартак» пропустил девять мячей в последних пяти играх
ЦСКА выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
● «Спартак» победил в семи домашних матчах из 13 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.66. Также можно поставить на то, что победит «Спартак» и ТМ 3.5 по 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 1.99 1.90 1.55 2.58
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.83 1.43 2.00 1.94 1.53 2.50
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shlomo
shlomo
вчера в 11:39
Армейцы не проиграют
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