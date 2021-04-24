«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ (25.04.2021)

1619252140

вчера, 11:15

«Спартак» примет ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Спартак». Поставить на победу «красно-белых» можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу ЦСКА по 3.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 47 баллов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб имеет в активе 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Также команда забила 49 голов и пропустила 33 мяча. Несмотря на потерю очков в последних играх, матчи с участием «Спартака» нельзя назвать провалом, команда старается и пытается выкладываться на все сто процентов. Матч с ЦСКА очень важен для «Спартака», ведь клубу нужно бороться за второе место в РПЛ .

ЦСКА набрал 46 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе московского клуба 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. ЦСКА ниже «Спартака» только за счет дополнительных показателей. В нынешнем сезоне «армейцы» забили 45 голов и пропустили 27 мячей. В последних играх ЦСКА играет не лучшим образом, новый тренер Ивица Олич пока не нашел нужную комбинацию, поэтому выдает средние поединки.

Информация для ставок

● «Спартак» пропустил девять мячей в последних пяти играх

● ЦСКА выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● «Спартак» победил в семи домашних матчах из 13 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.66. Также можно поставить на то, что победит «Спартак» и ТМ 3.5 по 3.00.