«Спартак» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ (28.02.2021)

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сегодня, 10:32

28 февраля в РПЛ сыграют «Спартак» и «Рубин». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет на стадионе «Открытие Арена».

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают «Спартак». Сыграть ставку на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.90. Вероятность победы «Рубина» в Москве оценивается в 4.58, а ничья идет за 3.70.

Небольшое предпочтение букмекеры отдают тому, что матч получится «низовым». Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются за 1.79, больше – 2.19.

Форма команд

Вторая часть сезона началась для «Спартака» провалом. После поражения в дерби от «Динамо» (0:2) «красно-белые» досрочно завершили выступления в Кубке России. В турнирной таблице чемпионата команда Доменико Тедеско занимает третье место, отставая от второго ЦСКА на два зачетных пункта, и на шесть от лидера «Зенита». Перед наступлением зимней паузы «Спартак» проиграл два матча кряду – «Сочи» (0:1) и «Зениту» (1:3).

Для «Рубина» предстоящий матч станет первым официальным в 2021 году. Клуб из Казани вылетел из Кубка страны на групповой стадии, пропустив вперед « СКА -Хабаровск». Что касается остатка сезона в Премьер-Лиге, то здесь команда преследует задачу приблизиться к топ-4, от которой она отстает на пять очков. В последнем матче чемпионата «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Дебютная дуэль команд в этом сезоне попала на восьмой тур. Тогда «Спартак» победил «Рубин» в гостях (2:0), забив два гола еще до перерыва.

Информация для ставок

• «Спартак» выиграл пять из девяти домашних матчей в РПЛ

• «Рубин» победил в пяти из десяти выездных поединков чемпионата

• В четырех из пяти прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Две предыдущих очных встречи команд в Москве завершались вничью – 1:1 и 0:0. Вероятнее всего, этот матч тоже пройдет в упорной борьбе, а команды отдельное внимание уделят защите, чтобы добиться максимального результата.

Предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.79 в БК Мелбет. «Рубин» традиционно надежен при обороне собственных ворот в гостях, а «Спартак» показал вялую игру в атаке в кубковом поединке.