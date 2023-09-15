«Спартак» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (16.09.2023)

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вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Сочи» оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

Московский «Спартак» выиграл лишь одну игру из пяти последних и пока что разочаровывает своих болельщиков. Вполне возможно, что после международного перерыва команда сможет перезагрузиться и добывать результат. Тем не мене, сейчас «народная» команда занимает девятое место с 10 баллами в активе. В прошлом туре «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» (0:2), а ранее разгромил «Динамо» Москва в кубке России (4:1).

«Сочи» проиграл практически все последние поединки и выглядит очень неважно. Команда набрала лишь шесть очков после семи туров, и чтобы не опуститься в зону вылета, тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в подготовку и игру коллектива. Любые набранные очки на выезде с мотивированным «Спартаком» станут приемлемым результатом. Два последних матча «Сочи» завершились поражениями от «Оренбурга» в РПЛ (0:3) и ЦСКА в кубке страны (0:1, по пеналтьти).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Спартака» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сочи» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что должно помочь команде выбраться из кризиса. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.