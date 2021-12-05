«Специа» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

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сегодня, 10:35

Интересный поединок ждет всех любителей итальянского футбола в 16-м туре Серии А. «Специа» ждет в гости «Сассуоло». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное предпочтение в этом матче отдают «Сассуоло». Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Специи» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.89. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно по коэффициенту 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.49.

Форма команд

«Специа» за последние несколько матчей не показала хороших результатов и от зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Команда выиграла всего один матч из пяти последних, тренерскому штабу следует серьезно задуматься, чтобы обезопасить себя от понижения в классе на следующий год. В прошлой игре «Специа» проиграла «Интеру» (0:2), а туром ранее уступила и «Болонье» (0:1).

«Сассуоло» не показывает ожидаемых от него результатов, но старается держаться в середине турнирной таблицы. Коллектив не проигрывает уже три поединка и занимает 12-е место с 19 очками. Предстоящий матч с одним из потенциальных аутсайдеров обещает быть напряженным и сложным, однако, чтобы подняться выше в турнирной таблице, команде нужна победа. В двух последних матчах «Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» (2:2), а ранее обыграл «Милан» (3:1).

Информация для ставок

«Специа» проиграла семь матчей из последних десяти в чемпионате

Девять из десяти последних выездных матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»

«Специа» проиграла пять из шести последних матчей с «Сассуоло»

Прогноз

«Сассуоло» имеет хорошую статистику против нынешнего оппонента и понемногу набирает ход. Предполагаем, что предпосылок для потери очков гостями на данный момент нет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.