«Специя» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (28.04.2023)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Монцу», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Специи» можно по 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Специя» не радует болельщиков результатами и достаточно близка к зоне вылета. Команда набрала 27 баллов и занимает лишь 17 место, опережая «Верону» на один пункт. В такой ситуации коллективу катастрофически нужны очки, чтобы сохранить место в Серии А на следующий сезон. В прошлом туре чемпионата Италии «Специя» сыграла вничью на выезде с «Сампдорией» (1:1), а ранее крупно уступила на своем поле «Лацио» (0:3).

«Монца» уже прославилась как гроза фаворитов в этом сезоне, но с равными себе клубами играет достаточно нестабильно. Тем не менее, команда уверенно удерживает 12 место с 41 баллом и отстает от ближайших конкурентов всего на один балл. В двух прошлых поединках Серии А «Монца» одержала победы над «Фиорентиной» на своем стадионе и над «Интером» на выезде (1:1).

Информация для ставок

«Специя» выиграла лишь один матч из десяти последних в чемпионате Италии

«Монца» забивала в семи из десяти последних поединках

«Монца» выиграла только один матч из пяти последних со «Специей»

Прогноз

«Монца» имеет больше шансов набрать очки в этом матче и постарается не упустить такую возможность. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.