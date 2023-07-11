«Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

1689095600

вчера, 20:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Спортинг Канзас-Сити» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Спортинг Канзас-Сити» находится очень близко к зоне плей-офф, но уступает «Ванкуверу» из девятой позиции лишь по дополнительным показателям. Коллектив занимает 10 место с 25 баллами, и чтобы улучшить свою ситуацию, хозяевам необходимо выигрывать ближайшие поединки. Два последних матча «Спортинг Канзас-Сити» в МЛС завершились ничьей с «Хьюстон Динамо» (2:2) и крупно победой над «Ванкувером» (3:0).

«Реал Солт-Лейк» находится в отличной форме и почти не проигрывает в последних матчах. Коллектив заслуженно занимает четвертое место с 33 баллами и всего на пять пунктов отстает от лидера западной конференции. В предстоящей встрече на выезде у гостей будет возможность зацепиться за победу, которая может продвинуть их выше по турнирной таблице. В прошлом туре «Реал Солт-Лейк» разгромил «Орландо Сити» (4:0), а ранее переиграл на выезде «Торонто» (1:0).

Информация для ставок

«Реал Солт-Лейк» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал Солт-Лейк» выиграл три матча из пяти последних со «Спортинг Канзас-Сити»

Прогноз

Предполагаем, что домашние трибуны не помогут хозяевам в этом матче добиться положительного результата. Сделать ставку на победу «Реал Солт-Лейк» можно по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.