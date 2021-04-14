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«Спортинг» Хихон — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

вчера, 06:09

«Спортинг» Хихон сыграет против «Реала Овьедо» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.023.74
Лига Ставок 2.14 3.05 3.75
Фонбет 2.25 2.90 3.75

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Спортинг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход (2.9) и на победу «Овьедо» (3.8).

Форма команд

«Спортинг» занимает пятое место в турнирной таблице с 56 баллами. В активе клуба 15 побед, 11 ничьих и 8 поражений. На счету команды 35 забитых мячей и 24 пропущенных гола. Последнее время «Спортинг» стал реже одерживать победы и меньше забивать.

«Овьедо» находится на 15-й строчке чемпионата и имеет в активе 40 очков. В этом сезоне клуб борется за выживание в Сегунде. Команда выиграла 8 поединков, 16 раз сыграла вничью и проиграла 10 матчей. В активе клуба 35 забитых и столько же пропущенных мячей. Последние матчи «Овьедо» чаще всего заканчиваются ничейным результатом.

Информация для ставок

  • «Спортинг» проиграл два из последних пяти матчей
  • «Овьедо» не может победить семь игр кряду
  • Из последних десяти матчей «Овьедо» шесть раз сыграл вничью

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Спортинга» по коэффициенту 1.27. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2 по коэффициенту 2.2 и сделать ставку «обе команды забьют» — 2.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии "Эвертон — «Тоттенхэм»

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.72 2.18 1.41 2.98
Лига Ставок 1.69 2.09 1.40 2.80
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Реал Овьедо»
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