«Спортинг» Хихон — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

1618369763

вчера, 06:09

«Спортинг» Хихон сыграет против «Реала Овьедо» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Спортинг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход (2.9) и на победу «Овьедо» (3.8).

Форма команд

«Спортинг» занимает пятое место в турнирной таблице с 56 баллами. В активе клуба 15 побед, 11 ничьих и 8 поражений. На счету команды 35 забитых мячей и 24 пропущенных гола. Последнее время «Спортинг» стал реже одерживать победы и меньше забивать.

«Овьедо» находится на 15-й строчке чемпионата и имеет в активе 40 очков. В этом сезоне клуб борется за выживание в Сегунде. Команда выиграла 8 поединков, 16 раз сыграла вничью и проиграла 10 матчей. В активе клуба 35 забитых и столько же пропущенных мячей. Последние матчи «Овьедо» чаще всего заканчиваются ничейным результатом.

Информация для ставок

«Спортинг» проиграл два из последних пяти матчей

«Овьедо» не может победить семь игр кряду

Из последних десяти матчей «Овьедо» шесть раз сыграл вничью

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Спортинга» по коэффициенту 1.27. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2 по коэффициенту 2.2 и сделать ставку «обе команды забьют» — 2.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии "Эвертон — «Тоттенхэм»