«Спортинг» Хихон — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

«Спортинг» Хихон сыграет против «Реала Овьедо» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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17 апреля 2021, 19:15
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Спортинг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход (2.9) и на победу «Овьедо» (3.8).
Форма команд
«Спортинг» занимает пятое место в турнирной таблице с 56 баллами. В активе клуба 15 побед, 11 ничьих и 8 поражений. На счету команды 35 забитых мячей и 24 пропущенных гола. Последнее время «Спортинг» стал реже одерживать победы и меньше забивать.
«Овьедо» находится на 15-й строчке чемпионата и имеет в активе 40 очков. В этом сезоне клуб борется за выживание в Сегунде. Команда выиграла 8 поединков, 16 раз сыграла вничью и проиграла 10 матчей. В активе клуба 35 забитых и столько же пропущенных мячей. Последние матчи «Овьедо» чаще всего заканчиваются ничейным результатом.
Информация для ставок
- «Спортинг» проиграл два из последних пяти матчей
- «Овьедо» не может победить семь игр кряду
- Из последних десяти матчей «Овьедо» шесть раз сыграл вничью
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Спортинга» по коэффициенту 1.27. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2 по коэффициенту 2.2 и сделать ставку «обе команды забьют» — 2.4.
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