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«Спортинг» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2021)

13 января 2021, 12:59

В 14-м туре лидер португальской лиги «Спортинг» сыграет в Лиссабоне против «Риу Аве». В нашем анонсе обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который пройдет 15 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
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1.494.337.80
Fonbet Live! 4.60 1.30 14.00

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров «Спортинг» идет явным фаворитом матча. За победу хозяев БК Фонбет выставила коэффициент 1.45. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4.32, а победа «Риу Аве» идет с котировкой 6.95.

С небольшим преимуществом в линии БК принимаются ставки на «низовой» исход. Вариант с тоталом меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1.85, больше – 1.95.

Форма команд

Стабильность и надежная игра в обороне помогают «Спортингу» удерживаться на первом месте в турнирной таблице. Дистанцию из 13 туров лиссабонский клуб прошел без поражений – 11 побед и две ничьи.

В прошлом матче лиги «Спортинг» разобрался в гостях с «Насьоналем» (2:0), одержав четвертую победу кряду в чемпионате. Преследователей в лице «Порту» и «Бенфики» «львы» опережают на четыре очка.

На счету «Риу Аве» 14 очков и девятое место в рейтинге. Плотность в турнирной таблице такова, что команда имеет преимущество над зоной вылета только в три очка. В прошлом туре чемпионата Португалии клуб одержал третью победу в сезоне, обыграв дома «Портимоненси» со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • «Спортинг» выиграл в пяти из шести домашних матчей в этом сезоне
  • В шести домашних играх «Спортинг» пропустил только четыре гола
  • У «Риу Аве» три поражения подряд в гостевых встречах
  • В семи выездных матчах «Риу Аве» забил только три гола

Прогноз

«Спортинг» не побеждал «Риу Аве» в трех прошлых матчах. Сейчас у лиссабонской команды есть отличная возможность исправить этот негативный тренд.

«Львы» дома надежно обороняются, а у «Риу Аве» ничего не получается в гостях в этом сезоне. Берем ставку на победу «Спортинга» и тотал меньше 4,5 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Порту» — «Бенфика».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.337.80
Fonbet Live! 4.60 1.30 14.00
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sv_1969
sv_1969
13 января в 13:35
Хозяева сейчас на ходу
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