«Спортинг» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Штурма» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Спортинг» выполнил главную задачу и пробился в плей-офф, а от результата предстоящего матча позиция команды не изменится. Португальский коллектив набрал восемь очков и на четыре пункта опережает «Штурм», который будет бороться с «Ракувом» за место в Лиге Конференций. Два последних матча «Спортинга» завершились поражением на выезде от «Витории Гимарайнш» (2:3) и домашним успехом с «Жил Висенте» (3:1).

«Штурм» не смог набрать необходимого количества очков, чтобы претендовать на место в Лиге Европы и команду ждет очень сложный поединок в Португалии. Чтобы выйти в плей-офф Лиги Конференций, гостям необходимо сыграть не хуже «Ракува», а значит желательно набирать очки со «Спортингом», что сделать будет непросто. В прошлом туре чемпионата Австрии «Штурм» минимально обыграл «Альтах» (1:0), а ранее поделил очки с «Линцом» (1:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»

«Штурм» проиграл четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Спортинг» выиграл на своем поле девять из десяти матчей во всех турнирах при одном поражении

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе очень мощно и вряд ли оставит австрийскому коллективу какие-нибудь шансы. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.