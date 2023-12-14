«Спортинг» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Штурма» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
|
3 : 0
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Спортинг» выполнил главную задачу и пробился в плей-офф, а от результата предстоящего матча позиция команды не изменится. Португальский коллектив набрал восемь очков и на четыре пункта опережает «Штурм», который будет бороться с «Ракувом» за место в Лиге Конференций. Два последних матча «Спортинга» завершились поражением на выезде от «Витории Гимарайнш» (2:3) и домашним успехом с «Жил Висенте» (3:1).
«Штурм» не смог набрать необходимого количества очков, чтобы претендовать на место в Лиге Европы и команду ждет очень сложный поединок в Португалии. Чтобы выйти в плей-офф Лиги Конференций, гостям необходимо сыграть не хуже «Ракува», а значит желательно набирать очки со «Спортингом», что сделать будет непросто. В прошлом туре чемпионата Австрии «Штурм» минимально обыграл «Альтах» (1:0), а ранее поделил очки с «Линцом» (1:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»
- «Штурм» проиграл четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Спортинг» выиграл на своем поле девять из десяти матчей во всех турнирах при одном поражении
Прогноз
«Спортинг» играет на своем стадионе очень мощно и вряд ли оставит австрийскому коллективу какие-нибудь шансы. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.