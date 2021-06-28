«Спутник» — «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.06.2021)

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сегодня, 01:55

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Спутник» в Речице сыграет против «Витебска». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 28 июня.

Ставки букмекеров

На основные исходы этой встречи букмекерская компания Бетсити предложила такие ставки: победа «Спутника» идет по коэффициенту 8.30, на ничью можно поставить за 4.65, а вероятность победы «Витебска» оценивается котировкой 1.34. Как видим, гости считаются очевидным фаворитом в этом противостоянии.

Что касается результативности, то здесь небольшие симпатии букмекера на стороне верхового формата. Ставки на ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Спутник» пока не может всерьез о себе заявить в Высшей лиге. Команда, набрав четыре очка, прочно осела на самом дне в турнирной таблице, без особых перспектив покинуть зону прямого вылета.

В 13 поединках чемпионата «Спутник» смог забить всего шесть мячей. В последней игре лиги коллектив из Речицы без шансов уступил в гостях «Торпедо» (0:2), а перед этим минскому «Динамо» (0:5).

«Витебск» стабильно проводит этот розыгрыш Высшей лиги. «Горожане» систематически набирают очки, что дает им удерживаться вблизи от тройки лидеров. На данный момент команда идет седьмой, набрав 19 баллов.

В последних двух турах у «Витебска» были сложные соперники. Сначала команда уступила в гостях действующему чемпиону и лидеру «Шахтёру» (0:2), а затем разделила очки с «Рухом» в домашней игре (0:0).

Информация для ставок

«Спутник» проиграл все шесть домашних матчей в чемпионате Беларуси

«Витебск» не уступал в пяти из семи гостевых игр Высшей лиги

«Спутник» пропускал минимум два гола в девяти прошлых поединках чемпионата

Прогноз

«Спутник» заметно уступает в классе большинству команд Высшей лиги. Особенно блекло выглядит игра команды в атаке, которая практически не доставляет проблем соперникам. «Витебск» же всерьез нацелен побороться за призовую тройку, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (-1) гол по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.