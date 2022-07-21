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«Цинциннати» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

21 июля 2022, 13:46
Цинциннати - Нэшвилл

Ставки букмекеров

«Цинциннати» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41, ничья в игре предлагается за 3.40, а победа «Нэшвилл» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.393.603.02
Мелбет 2.42 3.56 2.83
1XBET 2.42 3.56 2.83

Эксперты предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на седьмой строчке Восточной конференции, имея в активе 27 очков. В текущей кампании клуб в семи случаях обыгрывал соперников, шесть раз сыграл вничью и в восьми встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто четыре ничьи и в крайнем противостоянии с «Коламбус Крю» очков не взято (2:0).

«Нэшвилл» по состоянию на сегодня идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 30 очков. В нынешней кампании восемь раз соперники были обыграны, в шести поединках расписана «мировая» и в семи допущено поражение. В предшествующих пяти турах по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Лос-Анджелес» (1:2).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Нэшвилл» забили обе команды
  • Девять из 15 последних матчей «Цинциннати» завершились с более 2.5 голами
  • «Нэшвилл» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нэшвилл» не проиграет с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.06 1.84 1.60 2.46
Мелбет 2.05 1.85
1XBET 2.05 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
21 июля в 18:10
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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