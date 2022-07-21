«Цинциннати» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:46

Ставки букмекеров

«Цинциннати» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41, ничья в игре предлагается за 3.40, а победа «Нэшвилл» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на седьмой строчке Восточной конференции, имея в активе 27 очков. В текущей кампании клуб в семи случаях обыгрывал соперников, шесть раз сыграл вничью и в восьми встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто четыре ничьи и в крайнем противостоянии с «Коламбус Крю» очков не взято (2:0).

«Нэшвилл» по состоянию на сегодня идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 30 очков. В нынешней кампании восемь раз соперники были обыграны, в шести поединках расписана «мировая» и в семи допущено поражение. В предшествующих пяти турах по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Лос-Анджелес» (1:2).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Нэшвилл» забили обе команды

Девять из 15 последних матчей «Цинциннати» завершились с более 2.5 голами

«Нэшвилл» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нэшвилл» не проиграет с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.