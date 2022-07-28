«Филадельфия Юнион» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022)

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сегодня, 18:06

Ставки букмекеров

«Филадельфия Юнион» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.69, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Хьюстон Динамо» за 5.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.05.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на лидирующей позиции Восточной конференции, набрав 42 очка. По ходу сезона команда 11 матчей выиграла, девять сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В предшествующих пяти турах добыто четыре победы и расписана «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Орландо Сити» (0:1).

«Хьюстон Динамо» к игре подходит на 11 месте Западной конференции, набрав 25 очков. По ходу турнира команда семь раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и в 11 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка закончились неудачей, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Миннесота» (1:2).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Филадельфия Юнион» завершились с более 1.5 голами

«Хьюстон Динамо» не выиграл в девяти из 15 последних матчах

«Филадельфия Юнион» выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Филадельфия Юнион» больше (1.5) с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.