«Коламбус Крю» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 14:59

Ставки букмекеров

«Коламбус Крю» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в игре предлагается за 3.75, а победа «Цинциннати» за 4.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.65, а ТМ (2.5) по 2.25.

Форма команд

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая восьмую строчку в чемпионате, с набранным 26 очками. По ходу турнира команда шесть матчей выиграла, восемь сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала две победы и расписала три «мировые». В крайнем противостоянии очки поделены с «Ди Си Юнайтед» (2:2).

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на шестой строчке, имея в активе 27 очков. В текущей кампании клуб в семи случаях обыгрывал соперников, шесть раз сыграл вничью и в семи встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто четыре ничьи и одна победа. В крайнем противостоянии с «Ванкувер» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Коламбус Крю» забил менее 1.5 голов

В 11 из 15 последних матчах «Цинциннати» забили обе команды

«Коламбус Крю» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.