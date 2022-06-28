«Лос-Анджелес» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

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28 июня 2022, 17:26

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.67, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Даллас» по 4.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.60, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Лос-Анджелес» по состоянию на сегодня занимает первую строчку чемпионате, набрав 30 очков. В текущем розыгрыше команда десять раз обыгрывала соперников, три игры сыграла с равным счетом и в трех поединках уступила. В последних пяти турах по три матча выиграно, а по одному проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:0).

«Даллас» к матчу подходит на четвертом месте, имея в активе 26 очков. В нынешнем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, расписал пять «мировых» и четырежды потерпел поражение. В предшествующих пяти турах три матча выиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. Крайнее противостояние с «Остин» закончилось с равным счетом (2:2).

Информация для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Даллас» забили обе команды

«Лос-Анджелес» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.