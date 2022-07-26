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«Миннесота» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (30.07.2022)

вчера, 21:02
Миннесота - Портленд Тимберс

Ставки букмекеров

«Миннесота» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.80, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Портленд Тимберс» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.814.064.20
Мелбет 1.80 4.00 4.14
1XBET 1.80 4.00 4.14

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.66, а ТМ (2.5) за 2.23.

Форма команд

«Миннесота» к игре подходит третьей строчке в таблице, имея в активе 34 очка. В нынешней кампании команда 10 раз праздновала победы, четырежды играла вничью и в восьми встречах уступила. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и «мировая». В крайнем противостоянии обыгран «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня располагается на восьмом месте, набрав к этому времени 30 очков. По ходу турнира команда добилась семи побед, девять матчей закончила при равном счете и в шести встречах уступила. В предшествующих пяти турах три матча выиграно и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Сан-Хосе Эртквейс» (2:1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Портленд Тимберс» завершились с менее 3.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Миннесота» забила меньше 2.5 голов
  • «Миннесота» выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Миннесота» (1.5) больше с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.80 2.08
Мелбет 2.22 1.63
1XBET 2.22 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:25
Всэтом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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