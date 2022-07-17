«Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 14:56

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Рэд Буллз» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.45, а победа «Нью-Йорк Сити» по 2.95 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.74, а ТМ (2.5) за 2.10.

Форма команд

«Нью-Йорк Рэд Буллз» к матчу подходит располагаясь на третьем месте, с набранными 33 очками. В нынешней кампании команда добилась девяти побед, шесть игр сыграла вничью и пять проиграла. В прошедших пяти турах три поединка выиграно, в одном допущено поражение, а в крайнем противостоянии очки поделены с «Цинциннати» (1:1).

«Нью-Йорк Сити» занимает вторую позицию в чемпионате, имея в активе 35 очков. По ходу сезона команда 10 раз обыгрывала соперников, пять раз играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто две победы, расписано две «мировые», а в одном поединке очки потеряны. В крайнем противостоянии верх взят над «Даллас» (0:1).

Информация для ставок

«Нью-Йорк Рэд Буллз» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Нью-Йорк Сити» не было голов или забила только одна команда

«Нью-Йорк Рэд Буллз» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая прямую конкуренцию команд в таблице, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.