«Нью-Йорк Сити» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

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03 июля 2022, 14:51

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.50, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Атланта» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.51, а ТМ (2.5) за 2.55.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» занимает четвертую позицию в чемпионате, имея в активе 28 очков. По ходу сезона команда восемь раз обыгрывала соперников, четырежды играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто две победы, расписана две «мировые», а в одном поединке очки потеряны. В крайнем противостоянии с «Цинциннати» победителя не выявлено (4:4).

«Алтанта» по состоянию на сегодня занимает 11 строчку в таблице, имея в активе 19 очков. По ходу турнира команда добыла пять побед и четыре ничьи, а в семи встречах потерпела поражение. Последние пять туров закончились одной «мировой» и выигрышем, а три поединка проиграны. В крайнем противостоянии очки отданы «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних «Нью-Йорк Сити» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах в МЛС «Атланта» забила менее 1.5 голов

«Атланта» забила менее 1.5 голов «Нью-Йорк Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Нью-Йорк Сити» больше (1.5) с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.