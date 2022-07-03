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«Нью-Йорк Сити» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

03 июля 2022, 14:51
Нью-Йорк Сити - Атланта

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.50, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Атланта» по 5.70 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
2 : 2
завершен
04 июля 2022, 00:00
понедельник
НичьяВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.60 4.40 5.15
1XBET 1.60 4.40 5.15

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.51, а ТМ (2.5) за 2.55.

Форма команд

«Нью-Йорк Сити» занимает четвертую позицию в чемпионате, имея в активе 28 очков. По ходу сезона команда восемь раз обыгрывала соперников, четырежды играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто две победы, расписана две «мировые», а в одном поединке очки потеряны. В крайнем противостоянии с «Цинциннати» победителя не выявлено (4:4).

«Алтанта» по состоянию на сегодня занимает 11 строчку в таблице, имея в активе 19 очков. По ходу турнира команда добыла пять побед и четыре ничьи, а в семи встречах потерпела поражение. Последние пять туров закончились одной «мировой» и выигрышем, а три поединка проиграны. В крайнем противостоянии очки отданы «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних «Нью-Йорк Сити» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах в МЛС «Атланта» забила менее 1.5 голов
  • «Нью-Йорк Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Нью-Йорк Сити» больше (1.5) с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
dok66
dok66
03 июля в 19:35
Сити должны выиграть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 14:56
Победа хозяев или ничья!
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