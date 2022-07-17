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«Сан-Хосе Эртквейс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

17 июля 2022, 15:12
Сан-Хосе Эртквейс - Хьюстон Динамо

Ставки букмекеров

«Сан-Хосе Эртквейс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре продается за 3.85, а победа «Хьюстон Динамо» за 3.35 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Сан-Хосе Эртквейкс
Хьюстон Динамо
ВыигрышНичьяВыигрышПроигрышНичья
1 : 2
завершен
18 июля 2022, 04:30
понедельник
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

Аналитики ожидают, что в матче будет забито достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.55, а ТМ (2.5) по 2.46.

Форма команд

«Сан-Хосе Эртквейс» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в таблице, имея в активе 22 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл пять побед и семь ничьих, а также в семи встречах уступил. В последних пяти турах по два матча проиграно и выиграно, а один закончен с равным счетом. в крайнем противостоянии верх взят над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3).

«Хьюсто Динамо» к игре подходит на 12 месте чемпионата, набрав 22 очка. По ходу турнира команда шесть раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка закончились неудачей, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Остин» (3:1).

Информация для ставок

  • 10 и 15 последних матчей «Сан-Хосе» завершились с более 2.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Хьюстон Динамо» забил менее 1.5 голов
  • «Хьюстон Динамо» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
17 июля в 21:24
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
17 июля в 16:52
Игра на три результата
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