«Сан-Хосе Эртквейс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 15:12

Ставки букмекеров

«Сан-Хосе Эртквейс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре продается за 3.85, а победа «Хьюстон Динамо» за 3.35 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.55, а ТМ (2.5) по 2.46.

Форма команд

«Сан-Хосе Эртквейс» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в таблице, имея в активе 22 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл пять побед и семь ничьих, а также в семи встречах уступил. В последних пяти турах по два матча проиграно и выиграно, а один закончен с равным счетом. в крайнем противостоянии верх взят над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:3).

«Хьюсто Динамо» к игре подходит на 12 месте чемпионата, набрав 22 очка. По ходу турнира команда шесть раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка закончились неудачей, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Остин» (3:1).

Информация для ставок

10 и 15 последних матчей «Сан-Хосе» завершились с более 2.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Хьюстон Динамо» забил менее 1.5 голов

«Хьюстон Динамо» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.