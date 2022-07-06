«Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (09.07.2022)

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06 июля 2022, 17:23

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Портленд Тимберс» по 3.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.73, а ТМ (2.5) за 2.10.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» подходит к игре занимая седьмую строчку в таблице, имея в активе 26 очков. В текущей кампании клуб восемь раз обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и в семи поединках потерпел поражение. В последних пяти турах добыто три победы, один поединок проигран, а один закончился с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Торонто» (0:2).

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня располагается на 10 месте, набрав к этому времени 23 очка. По ходу турнира команда добилась пяти побед, восемь матчей закончила при равном счете и шести встречах уступила. В предшествующих пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а один проигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Нэшвилл» (2:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Портленд Тимберс» забили обе команды

10 из 15 последних матчей «Сиэтл Саундерс» завершились с менее 3.5 голами

«Сиэтл Саундерс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.