«Торонто» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (03.07.2022)

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01 июля 2022, 21:12

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в игре оценивается 3.80, а победа «Торонто» 2.65 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Торонто» к матчу подходит на 12 месте в таблице Восточной конференции, набрав к этому времени 18 очков. По ходу турнира команда пять раз обыгрывала соперников, трижды расписала «мировую» и в девяти случаях потерпела неудачу. В предшествующих пяти турах допущено два проигрыша, один матч сыгран вничью, а в двух добыта победа. В крайнем противостоянии очки отданы «Коламбус Крю» (1:2).

«Сиэтл Саундерс» подходит к игре занимая седьмую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка. В текущей кампании клуб семь раз обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и в семи поединках потерпел поражение. В последних пяти турах добыто три победы, один поединок проигран, а один закончился с равным счетом. В крайнем противостоянии счет был в пользу «Монреаль» (1:2).

Информация для ставок

«Сиэтл Саундерс» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

В девяти из 15 последних матчах «Торонто» забил более 1.5 голов

«Сиэтл Саундерс» выиграл в трех из четырех последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.