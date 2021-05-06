«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (08.05.2021)

Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.9 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 2.28, поставить на ничейный результат можно по 3.72.
Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Стандард» не очень уверенно провел свои последние поединки, в конце апреля проиграв дома «Генку» (1:2), а первая игра после разделения на группы так и вообще завершилась неприличным разгромом (2:6) от достаточно скромного «Остенде».
«Гент» завершил регулярный чемпионат очень ударным отрезком, где забивал много голов и показывал классный футбол, под каток попал и «Зюлте-Варегем» (7:2). Но старт в «четверке» получился скомканным, домашняя ничья с «Мехеленом» (2:2). У клуба есть четкие задачи на сезон плюс желание удержать своих лидеров, а значит путевка в еврокубок «Генту» крайне необходима.
Информация для ставок
• «Стандард» забивал дома минимум один мяч в 10 играх из 11.
• В последних трех матчах на выезде «Гент» забил 12 голов
• В восьми из девяти последних поединков между командами был зафиксирован результат «обе забьют»
• «Стандард» проиграл три раза в последних шести играх
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58.