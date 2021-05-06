«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (08.05.2021)

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вчера, 23:42

Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.9 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 2.28, поставить на ничейный результат можно по 3.72.

Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Стандард» не очень уверенно провел свои последние поединки, в конце апреля проиграв дома «Генку» (1:2), а первая игра после разделения на группы так и вообще завершилась неприличным разгромом (2:6) от достаточно скромного «Остенде».

«Гент» завершил регулярный чемпионат очень ударным отрезком, где забивал много голов и показывал классный футбол, под каток попал и «Зюлте-Варегем» (7:2). Но старт в «четверке» получился скомканным, домашняя ничья с «Мехеленом» (2:2). У клуба есть четкие задачи на сезон плюс желание удержать своих лидеров, а значит путевка в еврокубок «Генту» крайне необходима.

Информация для ставок

• «Стандард» забивал дома минимум один мяч в 10 играх из 11.

• В последних трех матчах на выезде «Гент» забил 12 голов

• В восьми из девяти последних поединков между командами был зафиксирован результат «обе забьют»

• «Стандард» проиграл три раза в последних шести играх

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58.