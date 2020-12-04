«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч чемпионата Германии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 07:33

В десятом туре Бундеслиги между собой сыграют «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на стадионе «Дойче Банк Парк», аналитики букмекерской конторы Мелбет считают фаворитом гостевую команду. Заключить пари на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.00. Победа «Айнтрахта» в линии БК идет за 3.64, а вероятность ничьи оценивается котировкой 4.14.

Согласно котировкам букмекера, матч во Франкфурте обещает быть результативным. Сыграть исход ТБ (2,5) предлагается с коэффициентом 1.52, ТМ (2,5) – 2.57.

Форма команд

«Айнтрахт» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Четыре последних матча в Бундеслиге команда из Франкфурта сыграла вничью. 28 ноября подопечные Адольфа Хюттера не удержали победный счет в Берлине против «Униона» (3:3). Серия без побед «орлов» в первенстве затянулась уже на шесть туров.

Прошлый тур Бундеслиги завершился для «Боруссии» сенсационным поражением от аутсайдера «Кельна» в Дортмунде (1:2). Перед этим «шмели» обыграли «Герту» (5:2), а также уступили прямому конкуренту в лице «Баварии» (2:3).

Команда Люсьена Фавра выпала из тройки лидеров – четвертая позиция и 18 очков. 2 декабря «Боруссия» принимала в Дортмунде «Лацио» в матче Лиги Чемпионов, который завершился вничью (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» победила в девяти из десяти прошлых выездных матчей Бундеслиги

Три прошлых очных встречи соперников во Франкфурте закончились вничью

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в восьми из девяти предыдущих очных поединков команд

(2,5) сыграла в восьми из девяти предыдущих очных поединков команд В двух предыдущих гостевых матчах «Боруссии» забивалось минимум три гола

Прогноз

Очные встречи «Айнтрахта» и «Боруссии» во Франкфурте, как правило, проходят в упорной борьбе и с забитыми голами. Сегодня хозяева далеки от своих оптимальных кондиций, чем должны пользоваться гости.

Предлагаем взять ставку на победу «Боруссии» с коэффициентом «двойка» по линии букмекерской конторы Мелбет.