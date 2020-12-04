«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 08:01

Центральный матч 10-го тура в Бундеслиге пройдет в Мюнхене. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на очную дуэль двух лидеров.

Ставки букмекеров

В противостоянии, которое состоится на стадионе «Альянц Арена», аналитики букмекерской конторы Фонбет ощутимое преимущество отдают «Баварии». Заключить пари на победу хозяев можно с котировкой 1.47. Вероятность того, что три очка заработает «Лейпциг», оценивается солидной котировкой 6.90. Ставки на ничью можно разместить за 5.20.

Эксперты БК ожидают минимум четыре забитых гола в этой встрече. За ставку ТБ (3,5) предлагается коэффициент 1.86, ТМ (3,5) – 2.10.

Форма команд

После девяти сыгранных туров в чемпионате Германии «Бавария» набрала 22 очка, которые позволяют ей возглавлять турнирную таблицу. В прошлом туре Бундеслиги команда из Мюнхена обыграла в гостях «Штутгарт» (3:1), а перед этим неожиданно сыграла вничью против «Вердера».

В Лиге Чемпионов подопечные Флика досрочно выиграли свою группу, а в последнем матче не позволили себя обыграть «Атлетико» в Мадриде (1:1).

РБ «Лейпциг» — это вторая команда в рейтинге Бундеслиги, которая отстает от лидера на два зачетных пункта. 28 ноября подопечные Юлиана Нагельсманна прогнозируемо обыграли дома «Арминию» (2:1), добыв шестую победу в чемпионате.

Среди недели «быки» провели тяжелый матч Лиги Чемпионов в Турции, где им удалось вырвать победу над «Истанбулом» в компенсированное время (4:3).

Информация для ставок

У «Баварии» 20 побед в 22 предыдущих матчах Бундеслиги

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 10 из 11 прошлых поединков Баварии в чемпионате

(2,5) выиграла в 10 из 11 прошлых поединков Баварии в чемпионате РБ «Лейпциг» проиграл три из четырех гостевых матчей «Баварии»

В трех из пяти прошлых поединков РБ «Лейпцига» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Бавария» предоставила отдых ключевым игрокам, которые не летали с командой в Мадрид. К матчу против прямого конкурента чемпион Германии подойдет в оптимальных кондициях и с основным составом.

«Лейпциг» оставил много сил в Турции, где команда Юлиана Нагельсманна с трудом одолела местного чемпиона.