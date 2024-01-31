Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Страсбур» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2024)

вчера, 11:21
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Страсбура» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Страсбур» не проигрывает уже несколько матчей подряд и команде удалось подняться уже на десятое место в таблице. В активе команды 25 баллов, и она отстает на пять пунктов от зоны еврокубков. Домашний матч с «ПСЖ» станет настоящей проверкой для хозяев, а при определенном стечении обстоятельств коллектив может зацепиться за очки с чемпионом Франции. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьей с «Клермоном» (1:1) в Лиге 1 и победой над тем же «Клермоном» в кубке Франции (3:1).

«ПСЖ» потерял очки в прошлом туре, но это практически не повлияло на турнирную ситуацию. Коллектив является лидером Лиги 1, как и прежде и набрал уже 44 балла, опережая ближайшего соперника на шесть пунктов. В случае победы, парижане смогут как минимум сохранить свой отрыв от «Ниццы». В прошлом туре «ПСЖ» поделил очки с «Брестом» (2:2), а ранее в кубке страны крупно обыграл «Орлеан» (4:1).

Информация для ставок

  • «Страсбур» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Страсбур» уступил «ПСЖ» в трех из пяти последних матчах при двух ничьих

Прогноз

«ПСЖ» будет играть первым номером и с большой вероятностью сможет набрать в этой встрече три очка. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
cqmmk8kx5tvy
cqmmk8kx5tvy
вчера в 11:40
Футболисты ПСЖ тоже любят играть на ОЗ и часто это делают. Подопечные Луиса Энрике с запасом лучшие в лиге в плане атаки. Но вот надёжностью в обороне парижане никогда не выделялись. Часто заигрываясь впереди, команда забывает о своих воротах. Да и тот факт, что в национальном первенстве у ПСЖ конкуренты появляются раз в 5 лет, часто приводит к тому, что лучший клуб страны банально расслабляется и теряет очки там, где этого делать не должен. А уж пропускает голы - тем более.
rgkww7gfbqup
rgkww7gfbqup
вчера в 11:38
ПСЖ практически в любом матче чемпионата Франции считается явным фаворитом, что не удивительно. Поэтому как минимум одного-двух голов от парижан можно ждать всегда. Страсбур выдаёт шикарный сезон, команду вообще не в чем упрекнуть. Поэтому нисколько не удивлюсь, если они даже поборются с грандом за очки. А уж в один точный удар в исполнении хозяев верю тем более. Вот и предлагаю не лезть в исход матча. Как ни крути, гости объективно на две головы выше классом. Но уж слишком часто ПСЖ любит чудить. Поэтому самая логичная ставка для данного поединка, как по мне, это "Обе забьют". Кстати, она залетала на ура в пяти из шести крайних личных встречах между данными соперниками. В том числе и в трёх последних таковых на поле Страсбура (1-4, 3-3, 1-1).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 