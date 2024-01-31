«Страсбур» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2024)

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вчера, 11:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Страсбура» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Страсбур» не проигрывает уже несколько матчей подряд и команде удалось подняться уже на десятое место в таблице. В активе команды 25 баллов, и она отстает на пять пунктов от зоны еврокубков. Домашний матч с « ПСЖ » станет настоящей проверкой для хозяев, а при определенном стечении обстоятельств коллектив может зацепиться за очки с чемпионом Франции. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьей с «Клермоном» (1:1) в Лиге 1 и победой над тем же «Клермоном» в кубке Франции (3:1).

« ПСЖ » потерял очки в прошлом туре, но это практически не повлияло на турнирную ситуацию. Коллектив является лидером Лиги 1, как и прежде и набрал уже 44 балла, опережая ближайшего соперника на шесть пунктов. В случае победы, парижане смогут как минимум сохранить свой отрыв от «Ниццы». В прошлом туре « ПСЖ » поделил очки с «Брестом» (2:2), а ранее в кубке страны крупно обыграл «Орлеан» (4:1).

Информация для ставок

«Страсбур» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах «Страсбур» уступил « ПСЖ » в трех из пяти последних матчах при двух ничьих

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