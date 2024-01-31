«Страсбур» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.6, а победа «Страсбура» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.
|
- : -
завтра, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.
Форма команд
«Страсбур» не проигрывает уже несколько матчей подряд и команде удалось подняться уже на десятое место в таблице. В активе команды 25 баллов, и она отстает на пять пунктов от зоны еврокубков. Домашний матч с «ПСЖ» станет настоящей проверкой для хозяев, а при определенном стечении обстоятельств коллектив может зацепиться за очки с чемпионом Франции. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьей с «Клермоном» (1:1) в Лиге 1 и победой над тем же «Клермоном» в кубке Франции (3:1).
«ПСЖ» потерял очки в прошлом туре, но это практически не повлияло на турнирную ситуацию. Коллектив является лидером Лиги 1, как и прежде и набрал уже 44 балла, опережая ближайшего соперника на шесть пунктов. В случае победы, парижане смогут как минимум сохранить свой отрыв от «Ниццы». В прошлом туре «ПСЖ» поделил очки с «Брестом» (2:2), а ранее в кубке страны крупно обыграл «Орлеан» (4:1).
Информация для ставок
- «Страсбур» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Страсбур» уступил «ПСЖ» в трех из пяти последних матчах при двух ничьих
Прогноз
«ПСЖ» будет играть первым номером и с большой вероятностью сможет набрать в этой встрече три очка. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.