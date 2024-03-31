«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 13:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 2.4. Поставить на «Страсбур» можно за 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Страсбур» только победой в прошлом туре над «Нантом» смог прервать серию без побед из шести поединков. Команда располагается на 12 месте с 29 баллами и отстает на 10 пунктов от нынешнего соперника. Коллектив принимает на своем поле «Ренн», который пытается вернуться в зону еврокубков. Хозяева постараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от зоны вылета еще сильнее. В еще одной недавней встрече «Страсбур» минимально уступил «Монако» (0:1).

«Ренн» практически не проигрывает в последних матчах и очень хочет финишировать в зоне еврокубков. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 39 баллами и отстает от шестой позиции всего на три балла. В матче со «Страсбуром» гости должны играть только на победу, ведь за первые шесть-семь мест очень высокая конкуренция. В прошлом туре «Ренн» обыграл на своем поле «Марсель» (2:0), а ранее поделил очки с «Лиллем» (2:2).

Информация для ставок

«Страсбур» выиграл два из десяти последних матчей в чемпионате Франции

«Ренн» проиграл лишь одну встречу из десяти последних поединков на выезде

«Ренн» выиграл три из пяти последних встреч со «Страсбуром» при одном поражении

Прогноз

«Ренн» является фаворитом в этой встрече и гораздо больше мотивирован на победу, ведь нуждается в очках. Предлагаем поверить в успех гостей и сделать на них ставку по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.