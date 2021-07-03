ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНорвегия. Высшая лига 2021

«Стремсгодсет» — «Волеренга». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

вчера, 22:03

В 11 туре чемпионата Норвегии в гости к «Стремсгодсету» приедет «Волеренга», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.523.652.13
Лига Ставок 3.60 3.90 1.91
Фонбет 3.70 4.00 1.88
Мелбет 3.64 3.90 1.86
1XBET 3.64 3.90 1.86

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Волеренги» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по 1.97. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по коэффициенту 1.84. Ставка на «обе забьют» составляет 1.51.

Форма команд

«Стремсгодсет» является типичным середняком чемпионата Норвегии и играет очень нестабильно. В последних пяти поединках команда смогла набрать семь очков, команда занимает 10 место, имея в активе 11 пунктов.

«Волеренга» замыкает группу лидеров чемпионата Норвегии и идет на третьем месте. Команда после серии неудачных матчей вновь начала добывать победы и продолжает преследование двух первых коллективов. Чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, команде необходимо набирать три очка в этой встрече.

Информация для ставок

• «Волеренга» не проигрывает четыре матча подряд, а «Стремсгодсет» одержал всего две победы в последних пяти встречах
• Пять из шести последних матчей «Стремсгодсета» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Восемь из десяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Волеренга» по праву является фаворитом этого противостояния, команда набирает ход. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.88 2.03
Лига Ставок 2.55 1.47 2.05 1.72
Мелбет 2.54 1.44
1XBET 2.54 1.44
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:36
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100