«Стремсгодсет» — «Волеренга». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

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вчера, 22:03

В 11 туре чемпионата Норвегии в гости к «Стремсгодсету» приедет «Волеренга», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Волеренги» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по 1.97. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по коэффициенту 1.84. Ставка на «обе забьют» составляет 1.51.

Форма команд

«Стремсгодсет» является типичным середняком чемпионата Норвегии и играет очень нестабильно. В последних пяти поединках команда смогла набрать семь очков, команда занимает 10 место, имея в активе 11 пунктов.

«Волеренга» замыкает группу лидеров чемпионата Норвегии и идет на третьем месте. Команда после серии неудачных матчей вновь начала добывать победы и продолжает преследование двух первых коллективов. Чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, команде необходимо набирать три очка в этой встрече.

Информация для ставок

• «Волеренга» не проигрывает четыре матча подряд, а «Стремсгодсет» одержал всего две победы в последних пяти встречах

• Пять из шести последних матчей «Стремсгодсета» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Восемь из десяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Волеренга» по праву является фаворитом этого противостояния, команда набирает ход. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».