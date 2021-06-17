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«Суд Америка» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (19.06.2021)

вчера, 04:40

«Суд Америка» сыграет против «Ривер Плейт» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Суд Америки» представлена коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Суд Америка» набрала 7 баллов и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Команда забила 3 гола и пропустила 7 мячей. Начав турнир с двух побед подряд, «Суд Америка» не забила ни одного мяча в последующих 3 встречах, в которых набрала только одно очко.

«Ривер Плейт»с с 10 набранными баллами расположился на 3-й строчке в турнирной таблице. В активе представителя уругвайской столицы 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Команда забила 12 голов и пропустила 7 мячей.

Информация для ставок

  • «Ривер Плейт» забил пять голов в трех гостевых матчах этого сезона
  • «Суд Америка» не может победить 3 мата подряд
  • «Ривер Плейт» не проигрывает 4 матча подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Суд Америки» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и не будет ничейного исхода, по коэффициенту 2.3.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в матче «Неман» — «Славия».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.55 1.79 2.06
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