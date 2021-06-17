«Суд Америка» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (19.06.2021)

«Суд Америка» сыграет против «Ривер Плейт» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Суд Америки» представлена коэффициентом 3.35.
Форма команд
«Суд Америка» набрала 7 баллов и находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Команда забила 3 гола и пропустила 7 мячей. Начав турнир с двух побед подряд, «Суд Америка» не забила ни одного мяча в последующих 3 встречах, в которых набрала только одно очко.
«Ривер Плейт»с с 10 набранными баллами расположился на 3-й строчке в турнирной таблице. В активе представителя уругвайской столицы 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Команда забила 12 голов и пропустила 7 мячей.
Информация для ставок
- «Ривер Плейт» забил пять голов в трех гостевых матчах этого сезона
- «Суд Америка» не может победить 3 мата подряд
- «Ривер Плейт» не проигрывает 4 матча подряд
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Суд Америки» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и не будет ничейного исхода, по коэффициенту 2.3.
Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в матче «Неман» — «Славия».