«Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз на матч Суперкубка УЕФА (16.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение «небесно-голубым» из Манчестера, а коэффициент на их победу в основное время составляет 1.38. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «севильцев» предлагается коэффициент 8.40. На ничью в основное время встречи можно поставить по коэффициенту 5.40.
|
- : -
завтра, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.29. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.04.
Форма команд
В этом году третий раз подряд «горожане» стали чемпионами Англии. В финале Лиги чемпионы с минимальным счётом подопечные Пепа Гвардиолы взяли верх над миланским «Интером». 6 августа немного омрачило текущий сезон поражение от «канониров» в финальной игре Кубка Англии. Основное время встречи завершилось вничью и только после серии пенальти «небесно-голубые» уступили своему оппоненту. Новый сезон АПЛ «Манчестер Сити» начал с уверенной победы в гостях над новичком Премьер-лиги, командой «Бёрнли» (0:3). Дублем в первой половине встречи отличился норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. К матчу с «Севильей» манкунианцы подходят в достаточно неплохой форме.
В истории Лиги Европы «Севилья» считается самым успешным клубом. В сезоне 2022/2023 «нервионцы» в седьмой раз стали обладателями трофея. В 2006 году «севильцы» уже становились обладателями Суперкубка УЕФА. «Манчестер Сити» пока не удостаивался такой награды. Успехи «Севильи» в прошедшем сезоне Ла Лиги скромнее. «Красно-белые» заняли всего лишь двенадцатое место. В межсезонье «севильцы» также ни чем особым похвастаться не могут. Новый сезон испанской Примеры «нервионцы» начали с домашнего поражения от «летучих мышей» из Валенсии (1:2).
Информация для ставок
- В трёх матчах из десяти последних «горожане» проиграли своим соперникам
- За аналогичный период «севильцы» уступили своим оппонентам в четырёх встречах
- Из четырёх очных матчей во всех четырёх «нервионцы» потерпели поражения от «небесно-голубых»
- Четыре личных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
Прогноз
Принимая во внимание статистику очных матчей команд и недавних футбольных поединков, можно предположить, что в предстоящей финальной игре «горожане» из Манчестера впервые в своей истории станут обладателями Суперкубка УЕФА. С разницей в пару голов «небесно-голубым» уже доводилось выигрывать у «севильцев». Предлагаем сделать ставку на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола с коэффициентом 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.