«Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз на матч Суперкубка УЕФА (16.08.2023)

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вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение «небесно-голубым» из Манчестера, а коэффициент на их победу в основное время составляет 1.38. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «севильцев» предлагается коэффициент 8.40. На ничью в основное время встречи можно поставить по коэффициенту 5.40.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.29. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.04.

Форма команд

В этом году третий раз подряд «горожане» стали чемпионами Англии. В финале Лиги чемпионы с минимальным счётом подопечные Пепа Гвардиолы взяли верх над миланским «Интером». 6 августа немного омрачило текущий сезон поражение от «канониров» в финальной игре Кубка Англии. Основное время встречи завершилось вничью и только после серии пенальти «небесно-голубые» уступили своему оппоненту. Новый сезон АПЛ «Манчестер Сити» начал с уверенной победы в гостях над новичком Премьер-лиги, командой «Бёрнли» (0:3). Дублем в первой половине встречи отличился норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. К матчу с «Севильей» манкунианцы подходят в достаточно неплохой форме.

В истории Лиги Европы «Севилья» считается самым успешным клубом. В сезоне 2022/2023 «нервионцы» в седьмой раз стали обладателями трофея. В 2006 году «севильцы» уже становились обладателями Суперкубка УЕФА . «Манчестер Сити» пока не удостаивался такой награды. Успехи «Севильи» в прошедшем сезоне Ла Лиги скромнее. «Красно-белые» заняли всего лишь двенадцатое место. В межсезонье «севильцы» также ни чем особым похвастаться не могут. Новый сезон испанской Примеры «нервионцы» начали с домашнего поражения от «летучих мышей» из Валенсии (1:2).

Информация для ставок

В трёх матчах из десяти последних «горожане» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «севильцы» уступили своим оппонентам в четырёх встречах

Из четырёх очных матчей во всех четырёх «нервионцы» потерпели поражения от «небесно-голубых»

Четыре личных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

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