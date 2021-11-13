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«Текстильщик» — «Торпедо». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

13 ноября 2021, 11:23

В очередном туре ФНЛ «Текстильщик» на своем поле примет московское «Торпедо». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок, который состоится 13 ноября 2021 года.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Текстильщик
Торпедо
1 : 1
завершен
13 ноября 2021, 14:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.813.761.64
BetBoom 4.51 3.67 1.71

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данной встречи букмекеры считают «Торпедо». Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.60, а вероятность успеха «Текстильщика» оценивается в 5.35. Ставки на ничью в линии идут по котировке 3.92.

Аналитики также небольшое предпочтение отдают низкой результативности поединка. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Текстильщик», занимающий последнее место в турнирной таблице ФНЛ, одержал только четыре победы в текущем сезоне. Еще шесть раз клуб из Иваново сыграл вничью и потерпел 11 поражений. В предыдущем туре лиги «Текстильщик» с минимальном счетом уступил «Краснодару-2» на домашней арене, хотя прежде команда разгромила дома КАМАЗ (4:1).

«Торпедо» в этом сезоне преследует задачу повыситься в классе. К очередному туру ФНЛ клуб из Москвы подходит на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера «Оренбурга» на три балла. В последней игре лиги «Торпедо» провалил гостевую игру против «Алании», уступив со счетом 1:5. Прежде москвичи шли на серии из трех побед, которые были взяты в играх со «Спартаком-2» (1:0), «Енисеем» (2:1) и «Велесом» (5:3).

Информация для ставок

  • «Торпедо» не уступало сопернику в очных встречах – пять побед и две ничьи
  • В трех из четырех прошлых матчей «Текстильщика» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Торпедо» не проигрывал в 8 из 9 последних поединков во всех турнирах

Прогноз

Допустив крупное поражение в прошлом туре, «Торпедо» нужно реабилитироваться на поле откровенного аутсайдера. Учитывая амбиции гостей и статистику очных встреч команды с «Текстильщиком», предлагаем ставку на победу «Торпедо» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.51 1.84 2.00 1.45 2.81
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Все комментарии
r2uh7zryc8fm
r2uh7zryc8fm
13 ноября в 15:54
Футбольный клуб Торпедо (Москва) выиграет матч
q4hd6ussm34u
q4hd6ussm34u
13 ноября в 14:54
Футбольный клуб Торпедо (Москва) одержит победу.
shlomo
shlomo
13 ноября в 12:29
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