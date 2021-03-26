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«Тенерифе» – «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

вчера, 04:23

В 31-м туре испанской Сегунды. «Лас-Пальмас» сыграет в гостях с «Тенерифе». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.054.50
Фонбет 1.93 3.20 4.50
Мелбет 1.99 3.22 4.28
Pin-Up.ru 1.93 3.10 4.55

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Тенерифе» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.96 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.84. Ставка «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Команды находятся по соседству в середине турнирной таблицы, и расстояние между ними составляет всего одно очко. «Тенерифе», как и его соперник, не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает чемпионат, предварительно начиная подготовку к новому сезону, наигрывая связки игроков. В прошлом туре команда в гостях сыграла вничью с «Малагой» (1:1), а до этого обыграла «Альбасете» на своем поле (2:0).

«Лас-Пальмас» играет с переменным успехом и за последние пять туров Сегунды набрал семь очков. В последних двух матчах «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Жироны» (1:2) и переиграл «Фуэланбраду» (2:1).

Информация для ставок

  • «Тенерифе» не проигрывает на своем поле четыре матча подряд
  • Три последние выездные игры «Лас-Пальмаса» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Тенерифе» не может обыграть «Лас-Пальмас» уже четыре матча подряд (включая товарищеские)
  • Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Лас-Пальмаса» (1:0)

Прогноз

Команды не имеют серьезных задач в чемпионате, поэтому могут сыграть в более открытый футбол и порадовать болельщиков большим количеством голевых моментов. Рискнем предположить, что матч закончится с исходом ТБ 2. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.46 2.82
Мелбет 1.48 2.80
Pin-Up.ru 1.81 1.93 1.46 2.55 1.21 4.00
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:27
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Тенерифе»
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