«Тенерифе» – «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

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вчера, 04:23

В 31-м туре испанской Сегунды. «Лас-Пальмас» сыграет в гостях с «Тенерифе». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Тенерифе» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.96 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.84. Ставка «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Команды находятся по соседству в середине турнирной таблицы, и расстояние между ними составляет всего одно очко. «Тенерифе», как и его соперник, не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает чемпионат, предварительно начиная подготовку к новому сезону, наигрывая связки игроков. В прошлом туре команда в гостях сыграла вничью с «Малагой» (1:1), а до этого обыграла «Альбасете» на своем поле (2:0).

«Лас-Пальмас» играет с переменным успехом и за последние пять туров Сегунды набрал семь очков. В последних двух матчах «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Жироны» (1:2) и переиграл «Фуэланбраду» (2:1).

Информация для ставок

«Тенерифе» не проигрывает на своем поле четыре матча подряд

Три последние выездные игры «Лас-Пальмаса» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Тенерифе» не может обыграть «Лас-Пальмас» уже четыре матча подряд (включая товарищеские)

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Лас-Пальмаса» (1:0)

Прогноз